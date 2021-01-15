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Страны ЕС пожаловались на проблемы с поставками вакцины Pfizer

Ряд стран ЕС пожаловались на проблемы с поставками вакцины Pfizer: компания уведомила их о задержках из-за реорганизации производства. В Еврокомиссии заверили, что все запланированные на первый квартал поставки будут выполнены
Фото: David W Cerny / Reuters
Фото: David W Cerny / Reuters

Шесть европейских стран потребовали от Еврокомиссии (ЕК) обеспечить своевременные поставки вакцины от коронавируса Pfizer, передает Reuters.

Письмо, отправленное ЕК, подписали министры здравоохранения Швеции, Дании, Финляндии, Литвы, Латвии и Эстонии. Они выразили обеспокоенность тем, что Pfizer сообщила о существенном сокращении поставок вакцины в ближайшие недели.

«Такая ситуация неприемлема. Она не только влияет на запланированные графики вакцинации, но и снижает доверие к прививочной кампании», — говорится в документе.

О снижении объема поставок вакцины Pfizer со следующей недели также сообщили власти Норвегии. По данным Минздрава страны, это ограничение коснется всех европейских стран, в том числе Великобритании, сообщила Financial Times.

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Фото:Win McNamee / Getty Images

В Pfizer снижение объема поставок объяснили реорганизацией производства. Компании пришлось внести изменения в процесс изготовления вакцины, что потребует дополнительных разрешений от регуляторов. «Несмотря на то что это временно повлияет на поставки в конце января — начале февраля, в конце февраля и марте это обеспечит значительное увеличение числа доз», — отметили в Pfizer, передает Reuters.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС получит все согласованные с Pfizer партии препарата к концу марта, передает Lusa. «Глава Pfizer объяснил, что в ближайшие недели будет задержка производства, однако он заверил меня, что все гарантированные дозы за первый квартал будут доставлены в первом квартале», — сказала она.

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Премьер-министр Португалии Антониу Кошта, на совместной конференции с которым выступала фон дер Ляйен, посоветовал другим странам — участницам ЕС последовать примеру Португалии, которая сформировала резерв вакцины от коронавируса. Таким образом при задержке поставок те, кто получил первый компонент вакцины, смогут получить и второй без нарушения сроков, отметил Кошта.

Автор
Виктория Полякова
вакцина Pfizer Евросоюз
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