Страны ЕС пожаловались на проблемы с поставками вакцины Pfizer

Ряд стран ЕС пожаловались на проблемы с поставками вакцины Pfizer: компания уведомила их о задержках из-за реорганизации производства. В Еврокомиссии заверили, что все запланированные на первый квартал поставки будут выполнены

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Шесть европейских стран потребовали от Еврокомиссии (ЕК) обеспечить своевременные поставки вакцины от коронавируса Pfizer, передает Reuters.

Письмо, отправленное ЕК, подписали министры здравоохранения Швеции, Дании, Финляндии, Литвы, Латвии и Эстонии. Они выразили обеспокоенность тем, что Pfizer сообщила о существенном сокращении поставок вакцины в ближайшие недели.

«Такая ситуация неприемлема. Она не только влияет на запланированные графики вакцинации, но и снижает доверие к прививочной кампании», — говорится в документе.

О снижении объема поставок вакцины Pfizer со следующей недели также сообщили власти Норвегии. По данным Минздрава страны, это ограничение коснется всех европейских стран, в том числе Великобритании, сообщила Financial Times.