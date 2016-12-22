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Сын Хрущева увидел в «Смерти Сталина» желание «отравить» чувства зрителей
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Сын Хрущева увидел в «Смерти Сталина» желание «отравить» чувства зрителей
Общество, 24 янв, 19:58
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Сын Хрущева увидел в «Смерти Сталина» желание «отравить» чувства зрителей
Сергей Хрущев — сын бывшего первого секретаря ЦК КПСС — написал письмо Владимиру Мединскому по поводу фильма «Смерть Сталина». Образ своего отца в фильме в исполнении актера Стива Бушеми он счел искаженным
Сергей Хрущев (Фото: Антон Новодережкин / ТАСС)

Сын бывшего первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева Сергей Хрущев в письме на имя министра культуры Владимира Мединского высказал свою позицию в отношении фильма «Смерть Сталина» и попросил министра приложить все усилия, чтобы не допустить выхода фильма в прокат. Письмо поступило в Минкультуры 23 января. В этот день ведомство отозвало прокатное удостоверение у фильма.

Видео: ВОЛЬГА / YouTube

В тексте письма Сергея Хрущева, распространенном пресс-службой Минкультуры, говорится, что картина представляет собой «подлую ложь», а также «искаженное и унизительное представление о прошлом, а следовательно, и о настоящем нашей страны», что «являет собой огромную опасность».

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По мнению Сергея Хрущева, «Смерть Сталина» представляет собой «пасквиль на весь народ и руководство страны того времени» и, в частности, на образ Н.С.Хрущева. «Не понимаю, кому на руку все эти издевательства над собственной историей, да еще руками наших стародавних и злейших врагов. И почему власти этому потворствуют», — пишет он.

Автор письма от имени семьи попросил Мединского ​«приложить все усилия для того, чтобы эта подлая ложь не отравляла чувства людей, пришедших в кино, как молодых, так и тех, для кого еще свежа память о прошлом».

Сергей Хрущев — ученый, доктор технических наук. С начала 1990-х годов проживает в США, работает в Институте международных исследований Томаса Уотсона университета Брауна.

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23 января Минкультуры отозвало прокатное удостоверение у фильма «Смерть Сталина». Картина британского производства, снятая режиссером Армандо Ианнуччи, представляет из себя сатирическую комедию, которая повествует о закулисных интригах и борьбе за власть советского руководства после смерти Сталина. Роль Никиты Хрущева в фильме исполнил известный американский актер Стив Бушеми.

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Накануне Мединский, объясняя причины, по которым ведомство решило отозвать прокатное удостоверение у фильма за два дня до выхода в прокат, заявил, что цензуры в этом решении нет. Он пояснил, что отзыв последовал после многочисленных обращений граждан в министерство и связан с вопросами морали и юридическими аспектами. «Мы не боимся критических и нелицеприятных оценок нашей истории», — сказал Мединский. «У нас нет цензуры, — заверил он. — Но есть нравственная граница между критическим анализом истории и глумлением над ней».

Авторы: Мария Бондаренко, Мария Истомина.
Теги: кино , история , кинопрокат
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