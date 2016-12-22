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Поклонская и Роднянский осудили запрет «Смерти Сталина» Минкультуры
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Поклонская и Роднянский осудили запрет «Смерти Сталина» Минкультуры
Общество, 24 янв, 18:56
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Поклонская и Роднянский осудили запрет «Смерти Сталина» Минкультуры
Деятели культуры и политики встревожены кампанией против британской сатирической ленты про события после смерти генсека ЦК КПСС Иосифа Сталина
Наталья Поклонская (Фото: Антон Новодережкин / ТАСС)

Минкультуры отменило прокат комедии «Смерть Сталина» накануне премьеры по политическим и идеологическим причинам, сошлись во мнении опрошенные РБК деятели из разных сфер.

Видео: ВОЛЬГА / YouTube

Российская киноиндустрия сталкивается с подобным впервые, заявил РБК владелец холдинга AR Films, продюсер Александр Роднянский. «Действительно, Минкультуры пытается перейти на ручное управление отраслью. Во всяком случае в этих двух случаях это несомненно (отзыв прокатных удостоверений фильмов «Приключения Паддингтона 2» и «Смерть Сталина».— РБК). Более того, это не рациональное управление, а хаотические действия», — уверен Роднянский.

По его мнению, аргументы противников фильма звучат крайне неубедительно. «Это дает очень плохой сигнал отрасли, которая нуждается прежде всего в ясных, твердых, существующих надежно и долго правилах игры», — подчеркнул продюсер. «Это нарушение сложившейся системы. Поэтому нужна не реформа, а соблюдение правил, которые соблюдались на протяжении многих лет», — уверен Роднянский.

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Депутата Госдумы Наталью Поклонскую возмутил запрет сатиры на Сталина на фоне широкого проката фильма «Матильда» о романе Николая II. Картину про императора транслировали «под соусом свободы творчества», когда же речь зашла о Сталине, чиновники «неожиданно вспомнили и об истории, и о необходимости учитывать точку зрения своих экспертов и общественников», считает Поклонская. «Как оказалось, защита духовных ценностей великой России не так важна, как желание оставаться на плаву политического «корыта», — возмутилась депутат.

Известный мультипликатор Гарри Бардин назвал запрет комедии «полным идиотизмом». «Человечество, смеясь, расстается со своим прошлым», — процитировал лауреат «Золотой пальмовой ветви» за короткометражный фильм слова Карла Маркса. «Куда мы катимся, я не понимаю. Скоро у нас будет марш «бессмертный Сталин», и впереди с портретом вождя пойдет Александр Проханов. И пусть он у него мироточит», — иронизирует режиссер.

Гарри Бардин (Фото: Максим Муратов / Интерпресс / ТАСС)

Политолог Екатерина Шульман усомнилась в правомерности отзыва прокатного удостоверения. «Это выглядит мутно с юридической точки зрения, мне непонятна правовая основа», — указала Шульман в беседе с РБК. Сейчас фильм направлен на юридическую экспертизу в Минкультуры, отметила политолог. «Если будет как с медвежонком Паддингтоном (в результате фильм вышел в прокат на два дня позже первоначально запланированного срока. — РБК), то ситуация будет выглядеть глупо. А если «Смерть Сталина» окончательно запретят, то еще глупее, потому что это, по сути, и будет случай предварительной цензуры», — заключила Шульман.

Отзыв прокатного удостоверения у фильма «Смерть Сталина» является беспрецедентным, заявил РБК замдиректора Amnesty International по Европе и Центральной Азии Денис Кривошеев. «Это попытка регулировать общественное мнение. Это не называют цензурой, но оно этим является. Зритель сам волен решать, что допустимо, а что нет. Это продолжение тенденции, где государство толкует неправовыми мерами, что стоит смотреть. Говорят, что здесь экстремизм, но антиэкстремистское законодательство давно используется для подавления нежелательного мнения. Говорят, что это неправильное освещение истории, но комедия есть комедия и делать из этого политический демарш неприемлемо», — считает Кривошеев.

Филолог и публицист Денис Драгунский уверен, что претензии к комедии вызваны «административным восторгом» и «чиновничьим безумием». «Я даже рад, потому что это означает, что сталинисты боятся любого дуновения в сторону своего вонючего кумира. В кино бы этот фильм посмотрели тысячи людей, а теперь в интернете его увидят миллионы», — сказал Драгунский РБК.

Премьера «Смерти Сталина» британского режиссера Армандо Ианнуччи должна была состояться в России 25 января. Во вторник, 23 января, Минкультуры отозвало у компании «Вольгафильм» выданное прокатное удостоверение. Поводом стало обращение деятелей культуры, в том числе режиссера Никиты Михалкова и продюсера Леонида Верещагина, которые сочли картину «плевком в лицо». Позже общественный совет при Минкультуры попросил Генпрокуратуру проверить фильм и вынести предупреждение министру Владимиру Мединскому за выдачу комедии прокатного удостоверения.

Мединский отверг цензуру при выдаче прокатных удостоверений и заявил, что «люди старшего поколения, да и не только», могут посчитать ленту «оскорбительной насмешкой над всем советским прошлым», армией СССР и жертвами сталинизма.
Авторы: Ольга Агеева, Дмитрий Окрест, Илья Немченко.
Теги: Мединский , Сталин , Минкультуры , Наталья Поклонская , Александр Роднянский
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