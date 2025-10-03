Суд отказал «Шанинке» в иске против Рособрнадзора

«Шанинка» пыталась оспорить предписание Рособрнадзора. Суд отказал в иске, вуз рискует потерять аккредитацию. Как сообщили студенты, перевестись в другие университеты возможно только с потерей курса из-за разницы в программах

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Арбитражный суд города Москвы не удовлетворил иск Московской высшей школы социальных и экономических наук («Шанинка»), которая пыталась оспорить второе предписание о нарушениях Федеральной службы по надзору в сфере образования (Рособрнадзор). Эту информацию РБК подтвердили в Рособрнадзоре. РБК направил запрос в «Шанинку».

Речь о предписании, которое вузу выдали в апреле этого года, и которым запретили «Шанинке» набирать студентов. Как поясняли в Рособрнадзоре, меры были приняты из-за того, что университет в установленные сроки не выполнил первое предписание, которое ему выдали в результате проверки в ноябре 2024 года.

Как летом говорила ректор вуза Мария Сигова на встрече со студентами, выдача второго предписания означает, что у «Шанинки» могут приостановить аккредитацию. По ее прогнозам, это может произойти осенью. Аккредитацию могут отозвать как по всем, так и по выборочным направлениям, указывала Сигова. В рамках проверки Рособрнадзора студенты не прошли тестирование по четырем программам: «психология» (бакалавриат, магистратура), «социология» (бакалавриат) и «менеджмент» (бакалавриат).

В связи с рисками потери аккредитации, студентам «Шанинки» в июле предоставили список программ и вузов, куда он теоретически могут перевестись. Как рассказывали РБК студенты университета, руководство вуза обещало оказывать содействие в случае перевода, но фактически перевестись в другие вузы без потери курсов практически невозможно из-за значительной разницы в программах. Если у вуза все же отзовут аккредитацию, то студенты смогут закончить учебу, но не получат аттестат государственного образца.

«Шанинка» уже лишалась аккредитации в 2018 году, тогда причинами были несоответствие образовательных программ госстандартам и «недостаточная квалификации преподавателей». Проверку проходили программы бакалавриата по направлениям «психология», «менеджмент», «социология», «политология», «искусства и гуманитарные науки» и программы магистратуры по направлениям подготовки «психология», «менеджмент», «социология», «юриспруденция», «политология» и «история».

В 2020 году университету вернули аккредитацию на четыре программы высшего образования уровня бакалавриата и шесть программ магистратуры.