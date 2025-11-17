 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

«Шанинка» попросила отложить частичный отзыв аккредитации до решения суда

Госаккредитацию отозвали по нескольким программам обучения. Вуз оспаривает предписание Рособрнадзора о нарушениях и попросил приостановить действие приказа ведомства до решения суда, сообщила РБК ректор Мария Сигова
Московская высшая школа социальных и экономических наук (Шанинка)
Московская высшая школа социальных и экономических наук (Шанинка) (Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости)

Рособрнадзор лишил Московскую высшую школу социальных и экономических наук («Шанинка») государственной аккредитации по нескольким программам обучения, следует из приказа ведомства, опубликованного на сайте учебного заведения.

Приказ датирован 12 ноября, в нем идет речь об отзыве аккредитации на подготовку специалистов по направлениям «Социология» и «Менеджмент» (бакалавриат) и «Психология» (бакалавриат и магистратура).

Ректор «Шанинки» Мария Сигова сообщила РБК, что учебное заведение обратилось в Рособрнадзор с просьбой приостановить действие приказа до вынесения кассационным судом решения в рамках спора с ведомством. «Мы ожидаем рассмотрения нашего обращения и после получения ответа от РОН сможем дать комментарии», — отметила она.

Кроме вышеупомянутых программ обучения, «Шанинка» также готовит специалистов по юриспруденции, политологии, зарубежному регионоведению, истории, публичной политике и социальным наукам, свидетельствует выписка (по состоянию на июль 2024 года) из реестра организаций, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам. Эти направления в приказе Рособрнадзора не упоминаются.

РБК направил запрос в Рособрнадзор.

В октябре арбитражный суд Москвы отклонил иск «Шанинки», которая пыталась оспорить второе предписание Рособрнадзора о нарушениях в учебном заведении. Его выдали в апреле, запретив вузу набирать студентов. Надзорный орган сообщил, что университет в установленные сроки не выполнил предыдущее предписание об устранении нарушений. Они были выявлены в ходе проверки в 2024 году. Тогда Рособрнадзор сообщал в том числе о нарушении лицензионных требований при осуществлении образовательной деятельности и требований к выполнению аккредитационных показателей.

Ректор «Шанинки» Мария Сигова сообщала РБК, что вуз обжалует решение суда.

В июле Сигова провела встречу со студентами и предупредила их об угрозе отзыва аккредитации, писал РБК. На этот случай для обучающихся подготовили перечень вузов, в которые они могли бы перевестись. Некоторые из студентов рассматривали возможность продолжить обучение в случае отзыва государственной аккредитации: в такой ситуации вуз при наличии лицензии может продолжить подготовку специалистов на платной основе и выдать диплом негосударственного образца.

На встрече со студентами ректор отмечала, что в рамках проверки Рособрнадзора не прошли тестирование обучающиеся по четырем программам: «социология» и «менеджмент» (бакалавриат) и «психология» (бакалавриат и магистратура). Именно по этим направлениям Рособрнадзор в итоге отозвал государственную лицензию у «Шанинки».

Московская высшая школа социальных и экономических наук («Шанинка») — это негосударственный университет, основанный в 1995 году социологом, историком, профессором Манчестерского университета Теодором Шаниным.

За 30 лет работы выпускниками стали 4100 человек. Согласно проводимому НИУ ВШЭ «Мониторингу качества приема в вузы», «Шанинка» в 2024 году заняла в категории платного набора 13-е место (средний балл ЕГЭ для поступления составил 76,9), зачислены были 64 студента.

В 2018 году «Шанинку» лишали аккредитации из-за несоответствия образовательных программ госстандартам и «недостаточной квалификации преподавателей». В 2020-м ее вернули.

Маргарита Грошева, Кирилл Соколов
Шанинка государственная аккредитация Рособрнадзор предписание психология социология менеджмент
