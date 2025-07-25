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Студентам «Шанинки» предложили варианты перевода в другие вузы

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Эксклюзивы РБК
В «Шанинке» опасаются лишения аккредитации из-за претензий Рособрнадзора. Студентам предложили перевестись в другие вузы и обещали оказать помощь. Среди возможных вариантов — РАНХиГС, ВШЭ, РГГУ и другие
Фото: Московская высшая школа социальных и экономических наук
Фото: Московская высшая школа социальных и экономических наук

В Московской высшей школе социальных и экономических наук («Шанинка») подготовили возможный список программ и вузов, куда могут перевестись студенты в связи с рисками отзыва аккредитации. В середине июля ректор «Шанинки» Мария Сигова провела встречу со студентами и предупредила их об угрозе отзыва аккредитации. РБК ознакомился с перечнем предложенных студентам вариантов, его подлинность подтвердил источник в вузе.

Такой перечень с указаниями возможных минусов перевода подготовили на факультете гуманитарных наук. В него вошли в том числе программы Института общественных наук РАНХиГС, факультета креативных индустрий Высшей школы экономики, Российского государственного гуманитарного университета, направления по проектированию образовательных программ в Московском городском педагогическом университете, факультет журналистики в МГУ, режиссура кино и телевидения в Московском международном университете, кинопроизводство в Universal University, а также программы РГГУ, РУДН, РГУ им. Косыгина, Московский университет им. Грибоедова.

РБК направил запросы в эти вузы с просьбой сообщить, обсуждали ли представители «Шанинки» с ними возможные варианты перевода студентов. В пресс-службе РАНХиГС заявили, что не обладают такой информацией.

«Мы не получали информацию о таких списках и соответствующих запросов. Однако если они поступят — мы всегда будем помогать студентам», — сообщили в пресс-службе Universal University.

РБК направил запрос ректору «Шанинки» и в пресс-службу вуза, но на момент публикации ответ не поступил.

По словам одной из студенток «Шанинки», многие из ее сокурсников рассматривают возможность продолжить обучение, если госаккредитацию все-таки отзовут. В таком случае при наличии лицензии вуз сможет продолжить обучение студентов на платной основе, а по окончании они получат диплом негосударственного образца.

Почему лицензия может быть отозвана

В середине июля ректор «Шанинки» Мария Сигова провела встречу со студентами, на которой сообщила, что факт выдачи второго предписания от Федеральной службы по надзору в сфере образования означает, что у вуза могут приостановить аккредитацию. По ее прогнозам, это может произойти осенью. Проведение такой встречи и слова Сиговой подтвердили два источника РБК в учебном заведении.

Согласно закону «Об образовании», нарушения требований аккредитационных показателей, а также невыполнение предписаний контролирующих органов может быть причиной для отзыва аккредитации. Первое предписание об устранении нарушений Рособрнадзор выдал «Шанинке» по результатам проверки в ноябре 2024 года, а второе — в апреле, так как установил, что вуз не устранил нарушения. «Шанинке» также запретили набирать новых студентов.

Сигова сообщила студентам, что сейчас идет спор в суде. Согласно картотеке арбитражных дел, там находится только один иск, среди участников которых есть «Шанинка» и Рособрнадзор. В нем вуз пытается оспорить последнее предписание, выданное в апреле, заседание должно пройти в конце месяца.

Как говорила ректор на встрече, особой веры, что вуз выиграет суд против Рособрнадзора, нет. К тому же она отметила, что аккредитацию могут отозвать как по всем, так и по выборочным направлениям. По словам ректора, в рамках проверки Рособрнадзора студенты не прошли тестирование по четырем программам: «психология» (бакалавриат, магистратура), «социология» (бакалавриат) и «менеджмент» (бакалавриат).

Ректор также предложила студентам выбрать программы и вузы, куда они хотели бы перевестись, а затем «прорабатывать конкретные предложения и возможности».

В пресс-службе Рособрнадзора РБК заявили, что дальнейшее развитие событий будет зависеть от решения суда. «Только после вступления в законную силу постановления о назначении административного наказания Московской высшей школе социальных и экономических наук за неисполнение предписания в части нарушения требований аккредитационных показателей Рособрнадзор лишит вуз государственной аккредитации в отношении соответствующих уровней образования, направлений подготовки и специальностей», — указали в службе.

«Шанинку» уже лишали аккредитации в 2018 году из-за несоответствия образовательных программ госстандартам и из-за «недостаточной квалификации преподавателей». Проверку проходили программы бакалавриата по направлениям «психология», «менеджмент», «социология», «политология», «искусства и гуманитарные науки» и программы магистратуры по направлениям подготовки «психология», «менеджмент», «социология», «юриспруденция», «политология» и «история».

В 2020 году университету вернули аккредитацию на четыре программы высшего образования уровня бакалавриата и шесть программ магистратуры.

Представители учебного заведение также становились фигурантами уголовных дел. По данным следствия, Сергей Зуев, занимавший пост ректора «Шанинки», вступил в сговор с бывшей замминистра просвещения Мариной Раковой для фиктивного трудоустройства сотрудников в университет. Также Зуева и Ракову обвиняли в хищении 21 млн руб., которые были выделены Фонду новых форм развития образования на проект «Учитель будущего». «Шанинка» выступала субподрядчиком. Зуева приговорили к четырем годам условно.

В 2023 году ректором «Шанинки» стала профессор-экономист Мария Сигова.

Московская высшая школа социальных и экономических наук («Шанинка») — это негосударственный университет, основанный в 1995 году социологом, историком, профессором Манчестерского университета Теодором Шаниным. «Шанинка» имеет лицензию на образовательную деятельность и государственную аккредитацию.

За 29 лет работы выпускниками стали 4100 человек. Согласно проводимому НИУ ВШЭ «Мониторингу качества приема в вузы», «Шанинка» в 2024 году заняла в категории платного набора 13-е место (средний балл ЕГЭ для поступления составил 76,9), зачислены были 64 студента.

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Теги
Маргарита Грошева Маргарита Грошева
Рособрнадзор Шанинка лишение аккредитации вузы РАНХиГС НИУ ВШЭ
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