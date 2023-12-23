Фигуранта дела об утечке из Пентагона сочли склонным к массовым убийствам

После требований прекратить чтение секретной информации военнослужащего Военно-воздушных сил Нацгвардии США Джека Тейшейру заподозрили в том, что он может принести на работу оружие и устроить массовый расстрел

Джек Тейшейра (Фото: Air National Guard / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Обвиняемый в утечке секретных документов Пентагона военнослужащий Военно-воздушных сил Нацгвардии США Джек Тейшейра рассматривался как потенциальный «массовый стрелок», сообщила газета The Washington Post со ссылкой на детали расследования.

На военной базе в Массачусетсе, где работал Тейшейра, один из военнослужащих отметил «сдвиг личности», описав его как «деморализованного и подавленного» человека после предупреждения прекратить чтение секретной информации. Отмечается, что в его обязанности как компьютерного техника входило обслуживание сетей, в которых хранились секретные документы, но не изучение информации.

Как говорится в отчете генерального инспектора ВВС, который цитирует издание, этот человек попросил другого коллегу «присматривать» за техником. Коллега счел, что военные беспокоятся, что Тейшейра принесет на работу оружие. В документе также отмечалось, что военнослужащий часто опаздывал на работу и не посещал запланированные тренировки. Согласно отчету, когда руководитель попросил его объяснить свое отсутствие, он «дал непрофессиональный и грубый ответ», пишет газета.

Летчики с военной базы в Массачусетсе считали, что он может «устроить перестрелку», пишет The Washington Post. По их словам, он часто обсуждал свою любовь к огнестрельному оружию, рассказывал о планах приобрести автоматы, глушители и взрывчатку, говорил о «жизни вне сети» или на большом участке земли для возможности «взрывать вещи», говорится в отчете генерального инспектора.

Коллеги Тейшейры сообщили следователям, что после его ареста 13 апреля один из летчиков предупредил руководство о том, что военнослужащий «демонстрировал нестандартное мышление», и сравнил его с Теодором Качинским, известным как Унабомбер, который убил трех человек и ранил еще 23 в результате рассылки бомб.

В ходе расследования, пишет The Washington Post, было установлено, что коллеги Тейшейры знали о его отстранении от занятий в школе за угрозу принести оружие в кампус, о чем сокурсники сообщили школьному руководству и местной полиции. Согласно отчету ВВС, некоторые сослуживцы Тейшейры называли его «активным стрелком», отмечает издание.

Официальный представитель американских ВВС Энн Стефанек заявила в пятницу, что в отношении сотрудников подразделения, где работал Тейшейра, были приняты дисциплинарные меры, «потому что они не предприняли действий, необходимых для сообщения об угрозе или защиты секретной информации». Она отметила, что подразделение до сих пор не получило разрешения на возобновление своей разведывательной миссии, пишет The Washington Post.

Однако отчет ВВС, подчеркивает газета, не включал показаний коллег Тейшейры, которые еще летом 2021 года отметили у него склонность к массовым убийствам, в то время как работавшие с военнослужащим сотрудники охраны видели в нем угрозу безопасности, но не по причинам, которые привели к аресту и предъявлении обвинений в незаконном удалении и распространении секретной информации Пентагона. Тем не менее, расследование установило, что эти две потенциальные угрозы оказались связанными, отмечает газета.

Расследование также установило, что Тейшейра однажды оставил свою машину включенной на длительный период времени на базе, пишет издание. Сотрудник службы безопасности заметил много использованных бумажных мишеней для стрельбы и военный рюкзак на заднем сиденье автомобиля. Тейшейра предложил провести обыск, но офицер отказался, отмечает The Washington Post. Установлено, что Тейшейра владел более чем 12 зарегистрированными единицами огнестрельного оружия.

Об опасениях, что Тейшейра склонен к массовым убийствам, следователям сообщили только после его ареста в связи с утечкой документов. Однако даже это событие, которое освещали СМИ по всему миру, не помешало другому сотруднику подразделения попытаться назначить военнослужащего на дежурство через две недели после его ареста, пишет газета.

В июне 2023 года большое жюри присяжных выдвинуло Тейшейре обвинение по шести пунктам в умышленном хранении и передаче секретной информации о национальной обороне США. The Washington Post писала, что по ним военнослужащему грозит до 15 лет тюремного заключения.

По данным The New York Times, он являлся администратором чата в Discord, через который публиковались секретные документы Пентагона. Они касались конфликта на Украине и планов контрнаступления ВСУ. Помимо прочего, в документах упоминались Китай, Израиль, Иран и другие страны.

Тейшейра с 2021 года имел доступ к материалам «совершенно секретно» в IT-службе ВВС Нацгвардии США. В декабре 2022 года он начал публиковать их в чат-группе, после чего информация распространилась по интернету, сообщал CNN. Свою вину в совершении преступлений он не признал.