AP назвало причину смерти «Унабомбера» Теодора Качинского

Американец Тед Качинский, известный как Унабомбер, покончил жизнь самоубийством, сообщает Associated Press со ссылкой на четыре источника.

81-летний Качинский, у которого была последняя стадия рака, был найден без сознания в своей камере в тюремной больнице Северной Каролины. Ему провели сердечно-легочную реанимацию, после чего доставили в больницу, где в субботу утром он скончался.

Качинский был приговорен к пожизненному заключению без права на досрочное освобождение в 1990-х годах за то, что более десяти лет рассылал по почте бомбы в университеты и научные центры. Погибли три человека, 23 пострадали. Его прозвище Унабомбер — это сложение букв UN (University) и А (Airlines) со словом bomber.

Американец выступал против технологического прогресса, в котором винил ученых. В 1995 году он прислал в ФБР свое эссе под названием «Индустриальное общество и его будущее» из 35 тыс. слов и потребовал опубликовать его в The New York Times и The Washington Post, пригрозив, что в противном случае рассылка посылок с бомбами продолжится. Газеты послушались по рекомендации руководства ФБР и Минюста США.

Именно это позволило установить личность Унабомбера благодаря помощи брата Качинского Дэвида и его жены Линды Патрик. После этого Качинского задержали в его доме в Монтане. Он признал себя виновным и избежал смертной казни.