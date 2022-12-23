В Марокко произошли мощные взрывы на территории газохранилища

На территории газохранилища загорелись пять автоцистерн, в них было 40 т топлива. В результате взрывов никто не пострадал

В городе Мохаммедия в Марокко прогремели взрывы на территории газохранилища, там возник пожар, сообщает местный портал Hespress.

Возгорание началось примерно в 18:00 по местному времени 22 декабря (около 20:00 мск). Как уточняет портал со ссылкой на властей города, к 20:30 (22:30 мск) пожар удалось взять под контроль. Никто не пострадал.

Загорелись пять из семи автоцистерн, в каждой из которых находилось по восемь т топлива. По данным источника Hespress, к возгоранию могла привести утечка газа. Началось расследование.

Мохаммедия находится на берегу Атлантического океана рядом с Касабланкой, примерно в 60 км от столицы, Рабата.

20 декабря в Чувашии произошел взрыв на магистральном газопроводе Уренгой — Помары — Ужгород, по которому газ поступает в Европу через территорию Украины. В это время на трубопроводе проводили ремонтные работы. В результате погибли три человека, один пострадал.

На транспортировку газа происшествие не повлияло, топливо направили по параллельным газопроводам, сообщили в «Газпроме».

Следственный комитет возбудил по факту инцидента уголовное дело по ч. 3 ст. 217 УК (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). По этой статье может грозить до семи лет лишения свободы.