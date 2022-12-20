Общество ,
0
При взрыве на газопроводе в Чувашии погибли три человека
При взрыве на магистральном газопроводе в Чувашии погибли три человека
При взрыве на магистральном газопроводе Уренгой — Помары — Ужгород погибли три человека, еще один получил ранение. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на главу сельского поселения.
ТАСС со ссылкой на экстренные службы подтверждает эту информацию. «По уточненным данным, погибли три человека, один травмирован. Все они вели работы на газопроводе», — сказал собеседник агентства.
Взрыв произошел во время проведения технических работ, сообщили РБК в пресс-службе главы региона.
Материал дополняется