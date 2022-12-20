«Газпром»: после взрыва в Чувашии подача газа обеспечивается по параллельным газопроводам

«Газпром» сообщил о штатной транспортировке газа после взрыва в Чувашии

Фото: Егор Алеев / ТАСС

После взрыва на магистральном газопроводе Уренгой — Помары — Ужгород в Чувашии транспортировка газа потребителям обеспечивается в полном объеме по параллельным газопроводам, сообщили РБК в пресс-службе ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород».

«Поврежденный участок газопровода оперативно локализован. Транспортировка газа потребителям обеспечивается в полном объеме по параллельным газопроводам. Аварийная бригада ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» оперативно прибыла на место происшествия и ведет подготовку к восстановительным работам», — сказано в сообщении.

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