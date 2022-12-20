СК завел дело о нарушении промышленной безопасности из-за взрыва на газопроводе в Чувашии

СК возбудил уголовное дело после взрыва на газопроводе в Чувашии

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Следственные органы возбудили уголовное дело из-за взрыва и пожара на газопроводе Уренгой — Помары — Ужгород в Чувашии. Об этом сообщается на сайте регионального СК.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 217 УК (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц)», — говорится в сообщении. Максимальное наказание по этой статье — семь лет лишения свободы.

В СК указали, что взрыв произошел около 13:44 во время ремонтных работ на участке, расположенном недалеко от деревни Ямбахтино Вурнарского района. По последним данным, погибли три человека, еще один человек пострадал.

Спасатели отчитались о ликвидации факельного горения на газопроводе.