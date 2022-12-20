В Чувашии произошел взрыв на газопроводе, который уходит на Украину

Взрыв произошел на газопроводе Уренгой — Помары — Ужгород, по которому газ идет из Западной Сибири в Европу через Украину

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В Чувашии произошел взрыв на магистральном газопроводе Уренгой — Помары — Ужгород, сообщили РБК в пресс-службе главы региона.

«До возгорания велись работы эксплуатирующей организацией… Обстоятельства выясняются, предварительно жертв и пострадавших нет. Глава Чувашии проинформирован, держит ситуацию на контроле», — говорится в сообщении.

Пожар на газопроводе возник неподалеку от села Калинино, сообщает портал «ProГород». Издание со ссылкой на очевидцев также сообщает, что перед возгоранием очевидцы слышали звук взрыва.

Главное управление МЧС по республике около 15:20 мск сообщило, что факельное горение на газопроводе остановлено. «Факельное горение газа на месте аварии ликвидировано. Установлено, что прорыв произошел во время проведения плановых ремонтных работ на участке магистрального подземного газопровода Уренгой — Помары — Ужгород диаметром 1420 мм», — говорится в сообщении.

Газопровод Уренгой — Помары — Ужгород, на котором произошел взрыв в Чувашии, — это экспортный российский газопровод, построенный в начале 1980-х годов. По нему газ транспортируется из Западной Сибири в Европу. Газопровод пересекает российско-украинскую границу в районе ГИС «Суджа» в Курской области. С него также идут ответвления на «Турецкий поток» и в Среднюю Азию.

Газоперекачивающая станция «Суджа», через которую идет газ с этого трубопровода, сейчас остается единственной точкой на российско-украинской границе, через которую до сих пор идет транзит газа. «Газпром» осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в объеме, подтвержденном украинской стороной через ГИС «Суджа», — 43 млн куб. м на 20 декабря», — сообщили РБК в «Газпроме».

РБК направил запрос представителю «Газпром Межрегионгаза».

Основными маршрутами поставок российского газа в Европу являются транзит через Украину, газопровод «Ямал — Европа», проходящий через Белоруссию и Польшу, закрытый в Польше из-за санкций, а также «Северный поток», который был остановлен после диверсий в сентябре этого года. В Турцию и страны Южной и Юго-Восточной Европы газ идет через «Турецкий поток».

Директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский летом отмечал, что транзит российского газа через Украину может быть продлен после 2024 года в том случае, если в Европе сохранится спрос, а украинская газотранспортная система останется в рабочем состоянии.

19 ноября авария произошла на магистральном газопроводе Белоусово — Ленинград в городе Всеволожске Ленинградской области. В результате были отключены шесть газораспределительных станций. В МЧС России причиной пожара на газопроводе назвали «разгерметизацию с последующим возгоранием».