Медведев пообещал защитить льготы СССР от «регуляторной гильотины»

Ни один нормативный акт, устанавливающий льготы и другие права граждан, нельзя отменять независимо от его срока давности, заявил премьер. В сентябре он поручил прекратить действие принятых в СССР и РСФСР документов до конца года

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Нормативные акты о льготах или правах, принятые еще в СССР, можно будет отменить, только если будут созданы дублирующие. Об этом председатель правительства Дмитрий Медведев заявил на съезде партии «Единая Россия», передает корреспондент РБК.

«Ни один нормативный акт, который так или иначе устанавливает права, льготы, какие-то процедурные вопросы, важные для наших граждан, не может быть отменен, даже если этот нормативный акт уже действует 50 или 70 лет. Не имеет никого значения, когда он принимался», — сказал Медведев.

Такое мнение премьер высказал после того, как на съезде партии зачитали обращение россиянина по поводу сохранности нормативных актов времен СССР в связи с «регуляторной гильотиной» — механизма, который предусматривает масштабный анализ и пересмотр действующих нормативно-правовых актов. Необходимый законопроект, созданный по поручениям Медведева и президента Путина, правительство представило в мае.

Документ вводит оценку эффективности проверяющих органов, запрещает «палочную» систему и требует отказа от старых норм контроля. Предполагалось, что контроль нельзя будет проводить по требованиям, которые официально не опубликованы, а также тем, что содержались в актах исполнительной власти СССР и РСФСР. Глава аппарата правительства Константин Чуйченко отмечал, что переходный период в рамках «регуляторной гильотины» начнется осенью этого года. В начале ноября в Минюсте признали, что не успевают в срок подготовить проект постановления правительства об отмене устаревших норм, писали «Ведомости».