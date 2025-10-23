Путин заявил, что продолжение рода за деньги не купишь

У людей с развитием урбанизации меняются жизненные ориентиры и приоритеты, но фундаментальные ценности, связанные с продолжением рода, должны сохраняться, считает Путин

Video

Урбанизация меняет сознание людей, но продолжение рода за деньги не купишь. Такое мнение выразил президент России Владимир Путин на первом заседании Совета по реализации государственной демографической и семейной политики.

«Урбанизация и вообще проблемы постиндустриального общества — сознание меняется, приоритеты меняются, ценностные жизненные ориентиры меняются. В целом и неплохо, это и хорошо, что меняются. Но хорошо бы, чтобы фундаментальные вещи, связанные с продолжением рода, <...> чтобы они, эти ценности, сохранялись. Это за деньги не купишь», — сказал Путин в ходе заседания.

Огромное и порой решающее значение, когда семья решает стать многодетной, имеют внутренние ориентиры родителей, подчеркнул Путин. Он отметил, что, по данным социологов, все больше россиян хотят, чтобы их семьи были многодетными.

Семью Путин назвал основой российского общества. Но, хотя семья, где растут трое или больше детей, «должна стать нормой, естественным образом жизни в нашей стране», давление в вопросе рождения детей недопустимо, считает он.

В России семьям с детьми доступно несколько выплат, в том числе пособие по беременности и родам, единовременная выплата при рождении ребенка, ежемесячное пособие по уходу за ребенком до полутора лет, единое пособие для нуждающихся семей и материнский капитал. Некоторые регионы добавляют определенную сумму из своего бюджета к единовременной выплате при рождении третьего ребенка.

Кроме того, для семьи как минимум с одним ребенком доступна программа семейной ипотеки на льготных условиях. В 2025 году также был запущен нацпроект «Семья», задачи которого — поддержка и укрепление семейных ценностей, улучшение демографической ситуации в стране, повышение благосостояния семей. Действует и национальный проект «Демография», направленный в том числе на поддержку семей с детьми.

Однако российские власти признавали, что, несмотря на наличие обширной системы поддержки семей с детьми, текущих мер недостаточно для преодоления демографических проблем. Рождаемость продолжает падать год к году, и, согласно прогнозам, такая тенденция сохранится еще несколько лет.

Число родившихся детей снижается с 2017-го на фоне «демографической ямы», возникшей в 1990-х. Минздрав связывал сложившуюся ситуацию с сокращением числа женщин репродуктивного возраста и менее благоприятной возрастной структурой.