Путин заявил, что существующих мер поддержки семей с детьми недостаточно

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Несмотря на наличие обширной системы поддержки семей с детьми, текущих мер недостаточно для преодоления демографических проблем, заявил президент России Владимир Путин во время посещения Магнитогорского металлургического комбината. Запись поездки пресс-служба Кремля опубликовала на Rutube.

«Конечно, если сказать честно, серьезно, тогда нужно признать, что тех мер поддержки, которые сейчас мы наработали, а их много <...> я полагаю, что этого не достаточно», — сказал Путин.

Он напомнил, что в стране действует единая система поддержки, которая начинается с этапа беременности и продолжается до достижения ребенком 17 лет. Однако, подчеркнул глава государства, этого все еще недостаточно в том числе, потому что, как в любой индустриально развитой стране, из-за изменений в приоритетах женщин.

«Первый ребенок у нас появляется у женщин в среднем в 29, уже в 28 лет. Немножко подняли ребеночка, а потом уже на второго-третьего уже не хватает ни времени, ни сил», — отметил Путин.

Он добавил, что не стоит ждать «манны небесной», напомнив, что «нет в жизни большего счастья, чем дети».

Незадолго до заявления Путина министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что показатель среднего возраста , в котором женщины в России рожают детей, вырос на три с половиной года по сравнению с серединой 1990-х годов. По словам министр, этот показатель в 2023 году составил 26,2 года, тогда как в 1995 году он был на три года ниже.

В феврале РБК изучил доклад Общественной палаты (ОП) и Росстата «Семья и дети в России», из которого следует, что в России есть резервы для «восстановления» рождаемости, а среди мер, которые могут улучшить демографию, возможны те, которые стимулируют рождение третьих и последующих детей, включая различные льготы для многодетных.