Путин пошутил о «проевшей ему плешь» Голиковой из-за поддержки семей

Video

Президент России Владимир Путин пошутил, что вице-премьер Татьяна Голикова ему «всю плешь проела» с темой поддержки семей с детьми. Об этом он заявил на заседании Совета по реализации государственной демографической и семейной политики.

«Постоянно всем своим коллегам в правительстве и мне тоже всю плешь проела по поводу того, как надо финансово поддерживать семьи, — сказал Путин, добавив, что «это правильно».

По его мнению, без такой настойчивости очень трудно решать демографические проблемы в стране. Глава государства вместе с этим назвал снижение рождаемости глобальным вызовом в современном мире. «Россия в этом смысле, к сожалению, не исключение», — констатировал президент.

В июле Путин отмечал, что несмотря на наличие обширной системы поддержки семей с детьми, текущих мер недостаточно для преодоления демографических проблем. Он напомнил, что в стране действует единая система поддержки, которая начинается с этапа беременности и продолжается до достижения ребенком 17 лет.

В феврале РБК изучил доклад Общественной палаты и Росстата «Семья и дети в России», из которого следует, что в России есть резервы для «восстановления» рождаемости. Среди мер — те, которые стимулируют рождение третьих и последующих детей, включая различные льготы для многодетных.

Путин в феврале 2024-го в ходе послания Федеральному собранию объявил о запуске нового нацпроекта «Семья». «Нужна постоянная работа, направленная на повышение качества жизни семей с детьми, на поддержку рождаемости», — подчеркнул он.

На сегодняшний день семьям с детьми доступны следующие выплаты: пособие по беременности и родам, единовременную выплату при рождении ребенка, ежемесячное пособие по уходу за ребенком до полутора лет, единое пособие для нуждающихся семей и материнский капитал. Некоторые регионы добавляют определенную сумму из своего бюджета к единовременной выплате при рождении третьего ребенка.