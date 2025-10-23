 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

После взрыва в Копейске спасатели ищут 12 сотрудников завода

Фото: Александр Чирков / ТАСС
Фото: Александр Чирков / ТАСС

В Копейске уточняется местонахождение 12 сотрудников предприятия, где ночью прогремели взрывы и начался пожар. Об этом сообщил губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

«Силами МЧС продолжаются поисковые работы на месте происшествия», — написал глава региона в телеграм-канале.

Накануне вечером в городе произошло два взрыва. В результате погибли 10 человек, еще пострадали 19, состояние пятерых из них оценивается как стабильно тяжелое.

СК связал взрыв на заводе в Копейске с нарушением правил безопасности
Общество
Фото:Сергей Булкин / NEWS.ru / Global Look Press

Пожар полностью ликвидирован, продолжается разбор завалов.

Предварительной причиной ЧП в Следственном комитете назвали нарушение техники безопасности. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 217 УК (нарушение требований промышленной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

В связи с трагедией 24 октября в Челябинской области объявили днем траура.

