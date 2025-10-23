СК связал взрыв на заводе в Копейске с нарушением правил безопасности

Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности после инцидента на предприятии в Челябинской области, сообщили в ведомстве. Во время взрыва там погибли десять человек.

Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 217 УК (нарушение требований промышленной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

Инцидент произошел вечером 22 октября 2025 года на территории одного из промышленных предприятий города Копейска. Причиной стало нарушение правил безопасности в технологическом процессе.

В настоящее время на месте происшествия работают следователи и криминалисты. Для установления всех обстоятельств произошедшего назначен комплекс судебных экспертиз.

Число погибших в результате взрыва на заводе в Копейске возросло до десяти человек, сообщал ранее губернатор Челябинской области Алексей Текслер. По его словам, продолжаются поисковые работы, пять пострадавших госпитализированы. Власти Копейского городского округа ввели режим муниципальной чрезвычайной ситуации.