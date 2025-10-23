 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

На территории Казахстана взорвался БПЛА «неизвестного происхождения»

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Вадим Савицкий / ТАСС
На территории Казахстана взорвался беспилотный летательный аппарат «неизвестного происхождения», сообщила пресс-служба Министерства обороны страны в своем телеграм-канале.

В сообщении говорится, что «в Бурлинском районе Западно-Казахстанской области зафиксирован факт взрыва беспилотного летательного аппарата неизвестного происхождения».

Обломки дрона нашли в нежилой местности, никто не пострадал, ничего не было разрушено.

В министерстве подчеркнули, что усилили контроль за воздушным пространством страны. Начаты переговоры с «иностранными партнерами, которым потенциально могут принадлежать данные аппараты», отметили в Минобороны Казахстана.

Бурлинский район расположен в северо-восточной части Западно-Казахстанской области на границе с Оренбургской областью России.

В Нижегородской области при атаке дронов получил повреждения энергообъект
Политика
Фото:Олег Спиридонов / Бизнес Online / Global Look Press

Ранее издание Zakon.kz сообщило со ссылкой на телеграм-каналы о взрыве БПЛА около поселка Кызылтал в Западно-Казахстанской области.

В соседней Оренбургской области России вводили режим опасности беспилотников.

Читайте РБК в Telegram.

Авторы
Теги
Софья Полковникова
БПЛА Казахстан взрыв Оренбургская область
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 23 октября
EUR ЦБ: 94,75 (+0,09) Инвестиции, 09:39 Курс доллара на 23 октября
USD ЦБ: 81,65 (+0,31) Инвестиции, 09:39
Крамник заявил о планах судиться с FIDE из-за дела о смерти Народицкого Спорт, 13:15
Евросоюз запретил ввозить в Россию игрушки с моторчиком Политика, 13:13
Силы ПВО за четыре часа сбили 32 дрона в семи регионах России Политика, 13:11
После взрыва в Копейске спасатели ищут 12 сотрудников завода Общество, 13:10
КНДР испытали два гиперзвуковых снаряда Политика, 13:06
Ozon сообщил о восстановлении сайта после сбоя Бизнес, 13:01
Как программирование районов стало ключом к прибыли и качеству жизни РБК Компании, 13:00
В Госдуме напомнили о штрафах за отсутствие регистрации Общество, 12:54
Какой стиль отражает вашу личность. Тест РБК и ГАЛС, 12:52
КГБ Белоруссии обвинил ЕС в создании армии для свержения власти Политика, 12:50
Пассажиропоток московского метро с начала года вырос на 1,5% Город, 12:48
Что ждет нарушителей ПДД с иностранными номерами. Ответ МВД Авто, 12:36
Путин наградил погибшего военкора Зуева орденом Мужества Политика, 12:34
Клуб КХЛ расторг контракт с внуком Третьяка Спорт, 12:34