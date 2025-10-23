На территории Казахстана взорвался БПЛА «неизвестного происхождения»

Фото: Вадим Савицкий / ТАСС

На территории Казахстана взорвался беспилотный летательный аппарат «неизвестного происхождения», сообщила пресс-служба Министерства обороны страны в своем телеграм-канале.

В сообщении говорится, что «в Бурлинском районе Западно-Казахстанской области зафиксирован факт взрыва беспилотного летательного аппарата неизвестного происхождения».

Обломки дрона нашли в нежилой местности, никто не пострадал, ничего не было разрушено.

В министерстве подчеркнули, что усилили контроль за воздушным пространством страны. Начаты переговоры с «иностранными партнерами, которым потенциально могут принадлежать данные аппараты», отметили в Минобороны Казахстана.

Бурлинский район расположен в северо-восточной части Западно-Казахстанской области на границе с Оренбургской областью России.

Ранее издание Zakon.kz сообщило со ссылкой на телеграм-каналы о взрыве БПЛА около поселка Кызылтал в Западно-Казахстанской области.

В соседней Оренбургской области России вводили режим опасности беспилотников.