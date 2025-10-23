В Челябинске объявили траур после взрыва, где погибли 10 человек

В Челябинской области объявили 24 октября траур после взрыва на предприятии

Фото: Егор Алеев / ТАСС

День траура объявлен в Челябинской области 24 октября после взрыва на предприятии в Копейске, сообщил губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

По словам Текслера, на всей территории региона будут приспущены флаги. Учреждениям культуры и телерадиокомпаниям рекомендовано отменить развлекательные мероприятия и передачи.

«Скорбим вместе с семьями погибших. Заботимся о пострадавших. Южный Урал, мы вместе!» — написал глава региона в телеграм-канале.

Накануне вечером в Копейске произошел взрыв. В результате погибли 10 человек, еще пять пострадали — их состояние оценивается как стабильно тяжелое.

Поисковые работы продолжаются.В городском округе ввели режим муниципальной чрезвычайной ситуации.

Власти отвергли версию с прилетом дронов. Позднее предварительной причиной ЧП в следственном комитете назвали нарушение техники безопасности.