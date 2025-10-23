 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

В Челябинске объявили траур после взрыва, где погибли 10 человек

В Челябинской области объявили 24 октября траур после взрыва на предприятии
Фото: Егор Алеев / ТАСС
Фото: Егор Алеев / ТАСС

День траура объявлен в Челябинской области 24 октября после взрыва на предприятии в Копейске, сообщил губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

По словам Текслера, на всей территории региона будут приспущены флаги. Учреждениям культуры и телерадиокомпаниям рекомендовано отменить развлекательные мероприятия и передачи.

«Скорбим вместе с семьями погибших. Заботимся о пострадавших. Южный Урал, мы вместе!» — написал глава региона в телеграм-канале.

СК связал взрыв на заводе в Копейске с нарушением правил безопасности
Общество
Фото:Сергей Булкин / NEWS.ru / Global Look Press

Накануне вечером в Копейске произошел взрыв. В результате погибли 10 человек, еще пять пострадали — их состояние оценивается как стабильно тяжелое.

Поисковые работы продолжаются.В городском округе ввели режим муниципальной чрезвычайной ситуации.

Власти отвергли версию с прилетом дронов. Позднее предварительной причиной ЧП в следственном комитете назвали нарушение техники безопасности.

Читайте РБК в Telegram.

Авторы
Теги
Анастасия Лежепекова
Копейск траур день траура взрыв погибшие
Материалы по теме
СК связал взрыв на заводе в Копейске с нарушением правил безопасности
Общество
Число погибших при взрыве в Копейске выросло до 10, власти ввели ЧС
Общество
В Ставрополе произошел взрыв
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 23 октября
EUR ЦБ: 94,75 (+0,09) Инвестиции, 09:39 Курс доллара на 23 октября
USD ЦБ: 81,65 (+0,31) Инвестиции, 09:39
Китай выразил протест санкциям ЕС и заявил, что он не участник конфликта Политика, 11:43
Перспективные направления развития ИТ-сектора на ближайшие 5 лет РБК х Ростелеком, 11:42
При взрыве в Луганске мужчине оторвало ногу Политика, 11:40
Санкции: что это, виды, как работают, влияние санкций США и ЕС на Россию База знаний, 11:40
В Ереване переименовали улицу Ленинградян из-за советского прошлого Политика, 11:39
Мэр назвал «махровыми националистами» напавших на пенсионеров всадников Общество, 11:34
Курс биткоина вернулся к $110 тыс. Что произошло на крипторынке Крипто, 11:33
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Джобс, Маск, Безос: как бизнес-гуру делают совещания менее изматывающими Образование, 11:32
Мэра Рязани отстранили из-за проверки его доходов Политика, 11:32
Какими бывают золотые слитки РБК и Сбер, 11:31
В Петербурге женщина нашла своего сына-старшеклассника мертвым в комнате Общество, 11:31
В Госдуме предложили обязать владельцев животных убирать за ними в домах Общество, 11:28
Агенты ИИ не работают в вакууме: почему культура важнее технологии Тренды, 11:26
Агентство «Эксперт РА» присоединилось к программе звездных рейтингов ЦБ Инвестиции, 11:26