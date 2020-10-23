Собянин сообщил о жалобах на отказ переводить сотрудников на удаленку

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Московским властям поступает много жалоб, что некоторые руководители предприятий не переводят сотрудников на удаленную работу, как того требуют введенные из-за пандемии правила. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин сообщил на встрече с представителями городского профсоюзного движения, передает пресс-служба мэрии.

По словам мэра, важно, чтобы работодатели перевели сотрудников старше 65 лет, а также с хроническими заболеваниями на удаленный формат работы, тем самым снизив их риски заражения инфекцией.

«Только в крайнем случае, когда есть нужда на предприятии в этих сотрудниках, можно оставлять их на рабочем месте, но при этом тоже обеспечить их безопасность. Это очень важно, потому что, к сожалению, большинство тяжело болеющих коронавирусом — это люди пожилого возраста или имеющие хронические заболевания», — сказал Собянин.

Он также добавил, что теперь власти столицы и Московская федерация профсоюзов будут совместно контролировать соблюдение предприятиями ограничительных мер, которые были приняты в связи с эпидемиологической ситуацией из-за коронавируса.