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Собянин сообщил о жалобах на отказ переводить сотрудников на удаленку

Фото:Владимир Федоренко / РИА Новости
Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Московским властям поступает много жалоб, что некоторые руководители предприятий не переводят сотрудников на удаленную работу, как того требуют введенные из-за пандемии правила. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин сообщил на встрече с представителями городского профсоюзного движения, передает пресс-служба мэрии.

По словам мэра, важно, чтобы работодатели перевели сотрудников старше 65 лет, а также с хроническими заболеваниями на удаленный формат работы, тем самым снизив их риски заражения инфекцией.

«Только в крайнем случае, когда есть нужда на предприятии в этих сотрудниках, можно оставлять их на рабочем месте, но при этом тоже обеспечить их безопасность. Это очень важно, потому что, к сожалению, большинство тяжело болеющих коронавирусом — это люди пожилого возраста или имеющие хронические заболевания», — сказал Собянин.

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Фото:Сергей Карпухин / ТАСС

Он также добавил, что теперь власти столицы и Московская федерация профсоюзов будут совместно контролировать соблюдение предприятиями ограничительных мер, которые были приняты в связи с эпидемиологической ситуацией из-за коронавируса.

Согласно указу Собянина, c 5 по 28 октября компании в Москве обязаны перевести на удаленку не менее 30% сотрудников. Также власти обязали перевести на удаленку всех работников старше 65 лет и страдающих хроническими заболеваниями. Компании должны отчитываться о переводе сотрудников на удаленку и предоставлять властям номера телефонов, машин и транспортных карт работающих дистанционно.

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Накануне источники РБК сообщили, что власти Москвы направили письма в Сбербанк, ВТБ, РЖД и Mail.ru с предупреждением о том, что за возвращение на рабочие места в офис сотрудников, указанных как работающих удаленно, последуют наказания и штрафы.

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