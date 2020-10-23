В Москве впервые за пять месяцев выявили более 5,4 тыс. заболевших COVID

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

В Москве за последние сутки выявили 5478 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает Telegram-канал столичного оперативного штаба по борьбе с COVID-19.

Это наибольшее количество выявленных в столице за сутки случаев заражения с 11 мая, когда коронавирусную инфекцию диагностировали у 6 169 человек.

Ранее максимальный показатель за осенний период в Москве был достигнут 19 октября. Тогда обнаружили 5376 новых случаев.

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