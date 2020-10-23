Власти Москвы напомнили о способе избежать более строгих ограничений

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Соблюдение требований по использованию средств личной защиты, а также перевод сотрудников на удаленный режим работы в Москве позволят избежать внедрения более строгих ограничений. Об этом напомнил начальник Главного контрольного управления столицы Евгений Данчиков на встрече с журналистами, сообщает ТАСС.

Это «поможет справиться нам с этой непростой эпидемиологической ситуацией и не вводить более жестких ограничительных мероприятий, как это произошло во многих странах», напомнил он.

1 октября мэр Москвы Сергей Собянин говорил, что выбор тех или иных ограничительных мер зависит от поведения граждан. «Если мы будем наплевательски ко всему этому относиться, вероятность того, что придется принимать жесткие меры, очень высокая», — сказал он.

По указу Собянина c 5 по 28 октября компании в Москве обязаны перевести на удаленку не менее 30% сотрудников. Также власти обязали перевести на удаленку всех работников старше 65 лет и страдающих хроническими заболеваниями.