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Пандемия коронавируса ,  
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Власти Москвы напомнили о способе избежать более строгих ограничений

Фото:Артем Геодакян / ТАСС
Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Соблюдение требований по использованию средств личной защиты, а также перевод сотрудников на удаленный режим работы в Москве позволят избежать внедрения более строгих ограничений. Об этом напомнил начальник Главного контрольного управления столицы Евгений Данчиков на встрече с журналистами, сообщает ТАСС.

Это «поможет справиться нам с этой непростой эпидемиологической ситуацией и не вводить более жестких ограничительных мероприятий, как это произошло во многих странах», напомнил он.

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1 октября мэр Москвы Сергей Собянин говорил, что выбор тех или иных ограничительных мер зависит от поведения граждан. «Если мы будем наплевательски ко всему этому относиться, вероятность того, что придется принимать жесткие меры, очень высокая», — сказал он.

По указу Собянина c 5 по 28 октября компании в Москве обязаны перевести на удаленку не менее 30% сотрудников. Также власти обязали перевести на удаленку всех работников старше 65 лет и страдающих хроническими заболеваниями.

Собянин назвал число перешедших на удаленку в Москве из-за COVID-19
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Фото:Marcelo Endelli / Getty Images

Сергей Собянин отмечает, что сейчас работа в городе по предотвращению роста заболеваемости также включает подготовку резервных госпиталей и создание системы call-центров и телемедицины. Закрытие предприятий — «это самый последний шаг, который можно предпринять», по словам мэра.

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Масочно-перчаточный режим на работе и в общественных местах в Москве введен с 12 мая. С 1 июня, когда стали разрешены прогулки, граждан обязали также носить маски и на улице. С 16 октября, на фоне значительного роста заболеваемости, требования к ношению масок и перчаток в столице ужесточили — власти заявили, что пассажиров общественного транспорта без масок будут высаживать.

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