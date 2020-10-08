Власти Москвы назвали способ избежать «более жестких ограничений»

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

В Москве не придется вводить новые жесткие ограничения из-за коронавируса, если жители будут соблюдать меры профилактики, рекомендованные Роспотребнадзором. Об этом заявил начальник Главного контрольного управления столицы Евгений Данчиков в эфире телеканала «Россия 24».

«Если мы будем все требования соблюдать, то это за собой не повлечет введение более жестких ограничений», — сообщил он.

По его мнению, «неутешительная» статистика распространения коронавируса в городе показывает пренебрежительное отношение части москвичей к использованию масок и перчаток.

Данчиков призвал граждан ответственнее относиться к себе и носить рекомендованные средства защиты во всех закрытых пространствах, в том числе ТЦ и общественном транспорте. Он также попросил предприятия строго следить за соблюдением санитарных требований, в частности, обеспечить масками и перчатками своих работников.