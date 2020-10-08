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Пандемия коронавируса ,  
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Власти Москвы назвали способ избежать «более жестких ограничений»

Фото:Александр Авилов / АГН «Москва»
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

В Москве не придется вводить новые жесткие ограничения из-за коронавируса, если жители будут соблюдать меры профилактики, рекомендованные Роспотребнадзором. Об этом заявил начальник Главного контрольного управления столицы Евгений Данчиков в эфире телеканала «Россия 24».

«Если мы будем все требования соблюдать, то это за собой не повлечет введение более жестких ограничений», — сообщил он.

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Фото:Кирилл Зыков / АГН «Москва»

По его мнению, «неутешительная» статистика распространения коронавируса в городе показывает пренебрежительное отношение части москвичей к использованию масок и перчаток.

Данчиков призвал граждан ответственнее относиться к себе и носить рекомендованные средства защиты во всех закрытых пространствах, в том числе ТЦ и общественном транспорте. Он также попросил предприятия строго следить за соблюдением санитарных требований, в частности, обеспечить масками и перчатками своих работников.

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Фото:Максим Мишин / АГН «Москва»

В начале октября о том, что изменение ограничений будет зависеть от поведения жителей столицы, говорил мэр Москвы Сергей Собянин. «Если мы будем наплевательски ко всему этому относиться, вероятность того, что придется принимать жесткие меры, очень высокая», — предупреждал он. В то же время градоначальник отмечал, что пока необходимости усиливать ограничения нет.

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За последние сутки в Москве выявили 3,3 тыс. новых зараженных. Общее число заболевших выросло до 318 111 человек.

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Умершие (новые случаи)
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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