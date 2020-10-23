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Протесты в Белоруссии ,  
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В Минске сочли ответственным за слив данных МВД 15-летнего жителя Добруша

В МВД заявили, что подросток создал Telegram-канал, в котором публиковал личные данные силовиков и членов их семей, данные он брал из других пабликов. По утверждению ведомства, он тратил деньги подписчиков на еду и развлечения
Фото:Наталия Федосенко / ТАСС
Фото: Наталия Федосенко / ТАСС

В Белоруссии установили администратора Telegram-канала, в котором размещались личные данные сотрудников МВД, заявила официальный представитель ведомства Ольга Чемоданова. Им оказался 15-летний житель города Добруш Гомельской области.

По утверждению милиции, подросток создал канал «Данные карателей Беларуси» в середине августа по предложению неизвестного, который написал ему в чате. В канале публиковались фотографии и личные данные силовиков и членов их семей, как заявила Чемоданова, «для этого не нужно было ничего выдумывать, а лишь репостить сведения из других таких пабликов». Как заявили в МВД, в основном информация бралась из канала под названием «Каратели Беларуси».

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Представитель МВД добавила, что несовершеннолетний согласился создать канал, чтобы выманивать деньги у подписчиков. По данным ведомства, 15-летний администратор просил их о материальной помощи для развития ресурса и поддержки пострадавших людей, и тратил средства на еду, одежду и развлечения. «В планах была покупка кроссового мотоцикла», — утверждает Чемоданова.

МВД также опубликовало видео допроса подростка, в котором тот заявил, что создал канал «для заработка», и попросил прощения у сотрудников ведомства, чьи данные были опубликованы в канале.

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Фото:Сергей Бобылев / ТАСС

По словам Чемодановой, сейчас канал «Данные карателей Беларуси» находится под контролем правоохранительных органов, в отношении подростка ведется проверка, ведомство обещает дать действиям администратора и подписчиков правовую оценку. «Полученные в ходе администрирования канала деньги пойдут в доход государства», — добавила она.

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Личные данные белорусских силовиков появлялись и в других Telegram-каналах, в том числе оппозиционном Nexta Live (20 октября он сменил название и логотип на «НЕХТА Live» после того, как суд Центрального района Минска признал ресурс экстремистским). Их начали публиковать на фоне протестов в Белоруссии, которые начались в республике после президентских выборов 9 августа. Согласно данным ЦИК, победу на них одержал Александр Лукашенко, которого поддержали более 80% избирателей. Оппозиция и протестующие не согласны с этими результатами и требуют отставки президента и проведения повторных выборов. Россия, в отличие от стран ЕС, признала результаты выборов.

Акции протеста сопровождались столкновениями с силовиками, которые разгоняли демонстрантов с помощью слезоточивого газа, светошумовых гранат и дубинок. Сотрудники правоохранительных органов, чьи личные данные появились в Сети, по версии авторов публикаций, причастны к насилию над демонстрантами или к фальсификациям на выборах.

Лукашенко считает, что протесты в Белоруссии организованы из-за рубежа. Он также обвинил Telegram-каналы и независимые СМИ республики в том, что те «разрушают доверие людей к государству» вместо того, чтобы оказать властям поддержку.

Автор
Наталия Анисимова
Белоруссия МВД личные данные Telegram-канал
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