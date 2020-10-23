В Минске сочли ответственным за слив данных МВД 15-летнего жителя Добруша

В МВД заявили, что подросток создал Telegram-канал, в котором публиковал личные данные силовиков и членов их семей, данные он брал из других пабликов. По утверждению ведомства, он тратил деньги подписчиков на еду и развлечения

Фото: Наталия Федосенко / ТАСС

В Белоруссии установили администратора Telegram-канала, в котором размещались личные данные сотрудников МВД, заявила официальный представитель ведомства Ольга Чемоданова. Им оказался 15-летний житель города Добруш Гомельской области.

По утверждению милиции, подросток создал канал «Данные карателей Беларуси» в середине августа по предложению неизвестного, который написал ему в чате. В канале публиковались фотографии и личные данные силовиков и членов их семей, как заявила Чемоданова, «для этого не нужно было ничего выдумывать, а лишь репостить сведения из других таких пабликов». Как заявили в МВД, в основном информация бралась из канала под названием «Каратели Беларуси».

Представитель МВД добавила, что несовершеннолетний согласился создать канал, чтобы выманивать деньги у подписчиков. По данным ведомства, 15-летний администратор просил их о материальной помощи для развития ресурса и поддержки пострадавших людей, и тратил средства на еду, одежду и развлечения. «В планах была покупка кроссового мотоцикла», — утверждает Чемоданова.

МВД также опубликовало видео допроса подростка, в котором тот заявил, что создал канал «для заработка», и попросил прощения у сотрудников ведомства, чьи данные были опубликованы в канале.