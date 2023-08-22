СК: у продававших незаконные экскурсии по коллекторам в Москве прошли обыски

К организаторам экскурсии по коллекторам в Москве пришли с обысками

Следователи провели обыски по месту жительства организаторов, а также в офисе фирмы «Авангард». По последним данным, в результате экскурсии по коллекторам Неглинки во время ливня погибли восемь человек

Фото: Максим Григорьев / ТАСС

Следователи провели обыски по месту жительства людей, которые продавали экскурсии по заключенной в коллектор реке Неглинке в Москве, сообщили РБК источники, близкие к столичному ГСУ СК.

Следствие установило, что сотрудники компаний «Спутник» и «Авангард» Никита Дубас и Константин Филиппов организовали сбор группы из не менее чем восьми человек для участия в экскурсии по Неглинке. Несмотря на прогноз погоды, который обещал сильный дождь, что грозило затоплением тоннелей по маршруту, они спустили экскурсантов в подземные коммуникации, после чего связь с теми была утрачена.

В результате оказания услуги, не отвечающей требованиям безопасности, все участники экскурсии погибли. Сейчас опознаны четыре человека, всего найдено восемь тел. Поиск возможных участников экскурсии и установление их личностей продолжается.

СК завел дело по ч. 3 ст. 238 УК России «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности», максимальное наказание по которой — лишение свободы на срок до десяти лет.

«Проведены обыски по месту жительства Дубаса и Филиппова», — сообщил источник. Сам Никита Дубас не признал вины.

Следователи также провели обыск в одной из организовавших вылазку в подземелье компании, «Авангарде», осмотрели маршрут следования группы, допросили родственников погибших и 12 свидетелей, изучили записи с камер видеонаблюдения, исследовали телефон обвиняемого и сайты компаний.

Ранее СК сообщил, что гендиректора компании по продаже экскурсий «Спутник» Александра Кима задержали 21 августа. Еще один подозреваемый, гендиректор «Авангарда» Александр Лазовский, в тот же день покинул Россию и вылетел в ОАЭ. Его объявили в розыск.

Опрошенные РБК диггеры отмечали, что организаторы должны были заранее изучить прогноз погоды и при малейшей вероятности дождя отказаться от проведения экскурсии.