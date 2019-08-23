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В Ижевске 20 человек пострадали при ДТП с автобусом
По предварительным данным, водитель не справился с управлением и врезался в трубопровод. В ГУ МЧС сообщили, что в результате происшествия никто не погиб. Накануне Росстандарт начал массово проверять безопасность автобусов
Фото: GUMCHSPOUR / Twitter

Маршрутный автобус врезался в трубопровод в Ижевске, пострадали 20 человек, сообщили РБК в пресс-службе управления МЧС по Удмуртии.

«В 18:03 по Москве поступило сообщение о ДТП в городе Ижевске с участием маршрутного автобуса. По предварительным данным, в ДТП пострадали 20 человек. Информация уточняется. Погибших нет», — заявили в ГУ МЧС.

В свою очередь, ТАСС со ссылкой на ГИБДД сообщает о 15 пострадавших. По данным ведомства, водитель автобуса «Нефаз» не справился с управлением и врезался в опору воздушного трубопровода.

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Росстандарт начал массовую проверку автобусов после ДТП под Москвой

Ранее Росстандарт начал массовую проверку систем безопасности в автобусах, предназначенных для перевозки более восьми пассажиров. В ведомстве объяснили, что приняли такое решение из-за большого количества ДТП с автобусами.

За последнюю неделю в России произошло несколько ДТП с автобусами. Так, 17 августа авария произошла в Перми, где автобус врезался в стену, один человек погиб, 34 пострадали и были госпитализированы.

На следующий день экскурсионный автобус с туристами наехал на фонарный столб на пересечении шоссе Энтузиастов и 1-й Владимирской улицы, пострадали 29 человек, в том числе двое детей. А утром 22 августа автобус перевернулся на трассе «Балтия» в Подмосковье, пострадали восемь пассажиров.

Авторы: Александра Юшкявичюте, Константин Нагаев
Теги: Ижевск, ДТП с автобусом
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