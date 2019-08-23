В Ижевске 20 человек пострадали при ДТП с автобусом

В Ижевске 20 человек пострадали при ДТП с автобусом

По предварительным данным, водитель не справился с управлением и врезался в трубопровод. В ГУ МЧС сообщили, что в результате происшествия никто не погиб. Накануне Росстандарт начал массово проверять безопасность автобусов

Фото: GUMCHSPOUR / Twitter

Маршрутный автобус врезался в трубопровод в Ижевске, пострадали 20 человек, сообщили РБК в пресс-службе управления МЧС по Удмуртии.

«В 18:03 по Москве поступило сообщение о ДТП в городе Ижевске с участием маршрутного автобуса. По предварительным данным, в ДТП пострадали 20 человек. Информация уточняется. Погибших нет», — заявили в ГУ МЧС.

В свою очередь, ТАСС со ссылкой на ГИБДД сообщает о 15 пострадавших. По данным ведомства, водитель автобуса «Нефаз» не справился с управлением и врезался в опору воздушного трубопровода.

Ранее Росстандарт начал массовую проверку систем безопасности в автобусах, предназначенных для перевозки более восьми пассажиров. В ведомстве объяснили, что приняли такое решение из-за большого количества ДТП с автобусами.