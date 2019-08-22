Росстандарт начал массовую проверку автобусов после ДТП под Москвой

Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) по поручению правительства начало проверку систем безопасности автобусов, предназначенных для перевозки более восьми пассажиров (категории М2 и М3). Решение о начале проверки в пресс-службе ведомства объяснили большим числом ДТП, передает ТАСС.

«Комплексные проверки проводятся в отношении систем и элементов пассивной и активной безопасности, в том числе с методами разрушающего контроля, включая опрокидывание автобуса, аналогичное случившему ДТП на трассе М-9 «Балтия» в Подмосковье», — сообщили в пресс-службе Росстандарта. В ведомстве отметили, что приняли решение о массовых проверках из-за большого числа ДТП с участием автобусов.

Результаты проверки будут опубликованы в конце текущего года.

Автобус Golden Dragon съехал с проезжей части и опрокинулся утром 22 августа на 69-м км автодороги М-9 «Балтия» в Подмосковье. В автобусе находились 14 пассажиров, в результате ДТП пострадали восемь человек.