На востоке Москвы автобус врезался в фонарный столб

Автобус столкнулся с мачтой городского освещения на шоссе Энтузиастов в Москве. Об этом РБК сообщили в пресс-службе столичного главка ГИБДД. ДТП произошло на пересечении с 1-ой Владимирской улицей. «На месте работает скорая помощь, информация о пострадавших уточняется», — сказал собеседник РБК.

По данным источника «РИА Новости» в экстренных службах, в результате аварии пострадали 15 человек. «Интерфакс» со ссылкой на источник сообщает, что среди них есть граждане КНР. Другой источник агентства уточнил, что за медпомощью обращались 29 человек.

Как пишет ТАСС, всего в салоне на момент ДТП находились 32 человека. РБК направил запрос в пресс-службу департамента здравоохранения Москвы с просьбой уточнить число пострадавших.

Начальник отдела по прессе и информации посольства КНР в РФ Гоу Юнхай сказал РБК, что ему пока не известно о пострадавших туристах из Китая. При этом добавил, что «уточнит информацию».