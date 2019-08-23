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СК показал видео с распылением газа на силовиков на митинге 27 июля
По версии следствия, Подкопаев пришел на митинг 27 июля в балаклаве и применил газовый баллончик против полиции и росгвардейцев. Изначально его обвиняли в участии в «массовых беспорядках», теперь — в насилии над правоохранителями

Видео: Следственный комитет РФ

Следственный комитет опубликовал видео на котором, как утверждает ведомство, обвиняемый в применении насилия в отношении представителя власти Иван Подкопаев.

На кадрах мужчина, лицо которого скрыто капюшоном и балаклавой, распыляет содержимое газового баллончика в направлении правоохранителей. Далее следуют кадры, как из рюкзака и сумки задержанного, который стоит на коленях лицом к стене, вынимают нож, молоток, газовый баллончик и противогаз.

Подкопаева задержали 27 июля во время акции протеста, участники которой требовали допустить на выборы в Мосгордуму независимых кандидатов, которым отказали в регистрации. По версии следствия, он распылил «агрессивное химическое вещество в лица сотрудников полиции и военнослужащих Росгвардии», в результате чего двое росгвардейцев получили химический ожог слизистой оболочки глаза.

В пятницу, 23 августа, СК объявил о завершении расследования против Подкопаева. «В ходе предварительного следствия обвиняемый вину в совершении инкриминируемого деяния признал», — говорится в сообщении. Его дело передали в суд для рассмотрения по существу.

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Его арестовали до 11 октября, сам Подкопаев говорил, что найденный у него нож не является холодным оружием, баллончик был нужен для защиты от собак, а противогаз и молоток нужны были в связи с работой.

После акции 27 июля Следственный комитет завел дело о массовых беспорядках. Его фигурантами стали 13 человек, в том числе Подкопаев.

Автор: Константин Нагаев
Теги: Следственный комитет, беспорядки
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