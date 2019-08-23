Медведев потребовал сохранить зарплату при переходе на четырехдневку

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Спецпроекты
Экономика инновацийPink
...
USD Бирж. 65,97 +0,37 EUR Бирж. 73,02 +0,34 Brent 58,86 -1,72% USD Нал. 66,37 65,46 EUR Нал. 73,47 72,48 USD ЦБ 65,60 -0,02 EUR ЦБ 72,62 -0,21 EUR/USD 1,1068 -0,0013 BTC/USD Бирж. 10 184,00 +64,00 IMOEX 2 662,36 -0,48% RTSI 1 271,43 -0,87% DJIA 26 252,24 +0,19% Nasdaq 7 991,39 -0,36%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Спецпроекты
Экономика инноваций
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
ФСК ЕЭС ₽0,22 (+29,26%) прогноз Атон к 23.08.20 Купить
Apple $250 (+19,36%) прогноз Cowen к 31.07.20 Купить
Трансконтейнер ₽8 500 (+13,94%) прогноз Альпари к 22.08.20 Купить
Доллар/Рубль ₽63 (-3,96%) прогноз Credit Suisse к 21.11.19 Купить
Tesla $140 (-36,91%) прогноз Cowen к 28.05.20 Купить
ФСК ЕЭС ₽0,22 (+29,26%) прогноз Атон к 23.08.20 Купить
Apple $250 (+19,36%) прогноз Cowen к 31.07.20 Купить
Трансконтейнер ₽8 500 (+13,94%) прогноз Альпари к 22.08.20 Купить
Доллар/Рубль ₽63 (-3,96%) прогноз Credit Suisse к 21.11.19 Купить
Tesla $140 (-36,91%) прогноз Cowen к 28.05.20 Купить
Лента новостей
Курс доллара на 24 августа
USD ЦБ: 65,6 (-0,02) Quote, 12:53
Курс евро на 24 августа
EUR ЦБ: 72,62 (-0,21) Quote, 12:53
Умер входивший в топ-15 богачей мира миллиардер Дэвид Кох Общество, 16:05 Bitmain увеличит свои вычислительные мощности на 50% Крипто, 16:04 В Чечне открыли крупнейшую в Европе мечеть «Гордость мусульман» Общество, 16:04 Нужна часть правды: как не допустить саботажа в компании Pro, 16:00 Агент Кузнецова не поверил сообщению об употреблении хоккеистом кокаина Спорт, 15:57 Экс-главу Антипинского НПЗ объявили в международный розыск Общество, 15:57 В Сочи из-за проблем с шасси аварийно сел самолет «Уральских авиалиний» Общество, 15:53 «Инновации». Главные события в России 24-30 августа Экономика инноваций, 15:51  Кабмин предложил Госдуме запретить кондиционеры на исторических зданиях Общество, 15:46 Правительство продлило на год режим уничтожения санкционки Общество, 15:33 Кейс «Обуви России» по запуску пунктов выдачи сторонних онлайн-заказов Pro, 15:31 Четверть аукционов на госзакупки инсулина в России оказались сорваны Общество, 15:31 Путин и Эрдоган провели переговоры после обострения ситуации в Идлибе Политика, 15:23 Архангельский Минздрав объяснил найденный у одного из врачей цезий-137 Общество, 15:23
Общество ,  
0 
Медведев потребовал сохранить зарплату при переходе на четырехдневку
По мнению премьер-министра, переход на четырехдневную рабочую неделю возможен в перспективе, но не «сию секунду»
Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

Переход на четырехдневную рабочую неделю в России возможен в перспективе, не «сию секунду». Об этом на встрече с главой Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александром Шохиным заявил премьер-министр Дмитрий Медведев.

Он также отметил, что возможный переход на такой режим работы должен сопровождаться ростом производительности труда и сохранением уровня зарплаты.

«Очевидно, что нам тоже нужно думать об изменениях в трудовом законодательстве на будущее, имея в виду различные формы регулирования труда, включая так называемый удаленный труд и гибкий график работы, а также, в перспективе, может быть, и переход к четырехдневной рабочей неделе», — сказал Медведев.

Общество
ВЦИОМ выяснил отношение россиян к четырехдневной рабочей неделе

Впервые о возможности перехода в России на четерехдневную рабочую неделю Медведев заявил в июне, выступая на конференции по труду в Женеве. В середине августа Федерация независимых профсоюзов России выступила за сокращение рабочей недели до четырех дней при сохранении зарплаты сотрудников и направила соответствующее предложение в Минтруд. Вице-премьер Татьяна Голикова говорила, что при обсуждении сокращения рабочей недели остается открытым вопрос зарплаты.

Накануне премьер-министр поручил Минтруду до 30 сентября представить в правительство свою позицию о перспективах введения в России такой схемы работы. В документе указано, что чиновники должны оценить влияние четырехдневной недели на экономику, в том числе на производительность труда и социальную сферу. В министерстве ранее говорили, что на российских предприятиях уже сейчас можно вводить сокращенную рабочую неделю. Трудовой кодекс ограничивает максимальную продолжительность рабочей недели (не более 40 часов), однако нижней границы не существует.

Автор: Константин Ткаченко
Теги: Дмитрий Медведев
Материалы по теме
Группа ГАЗ предупредила о потенциальном переходе на четырехдневную неделю
Бизнес
Минтруд предложил обсудить сокращение рабочей недели до четырех дней
Общество
Медведев поставил перед Минтрудом вопрос о 4-дневной рабочей неделе
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter