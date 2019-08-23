Медведев потребовал сохранить зарплату при переходе на четырехдневку

По мнению премьер-министра, переход на четырехдневную рабочую неделю возможен в перспективе, но не «сию секунду»

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Переход на четырехдневную рабочую неделю в России возможен в перспективе, не «сию секунду». Об этом на встрече с главой Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александром Шохиным заявил премьер-министр Дмитрий Медведев.

Он также отметил, что возможный переход на такой режим работы должен сопровождаться ростом производительности труда и сохранением уровня зарплаты.

«Очевидно, что нам тоже нужно думать об изменениях в трудовом законодательстве на будущее, имея в виду различные формы регулирования труда, включая так называемый удаленный труд и гибкий график работы, а также, в перспективе, может быть, и переход к четырехдневной рабочей неделе», — сказал Медведев.

Впервые о возможности перехода в России на четерехдневную рабочую неделю Медведев заявил в июне, выступая на конференции по труду в Женеве. В середине августа Федерация независимых профсоюзов России выступила за сокращение рабочей недели до четырех дней при сохранении зарплаты сотрудников и направила соответствующее предложение в Минтруд. Вице-премьер Татьяна Голикова говорила, что при обсуждении сокращения рабочей недели остается открытым вопрос зарплаты.