Петербург начал перевод городских служб в национальный мессенджер Max

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Санкт-Петербург станет первым российским регионом, который будет использовать «национальный мессенджер» Мax для работы городских служб, сообщил губернатор Александр Беглов в своем телеграм-канале.

«Пилот уже запущен: в Max созданы аккаунты «Служба 112 Санкт-Петербурга» и «Информационно-справочная служба Санкт-Петербурга 122», с которыми заявители смогут общаться в текстовом чате или звонить прямо внутри мессенджера», — уточнил он.

Накануне первый замруководителя фракции «Справедливая Россия — За правду» Дмитрий Гусев направил обращение главе кабмина Михаилу Мишустину и главе Минцифры Максуту Шадаеву с предложением создать программу для «переноса» в Max пользователей Telegram и WhatsApp (принадлежит Meta, деятельность которой в России признана экстремистской и запрещена).

Первый зампред IT-комитета Госдумы Антон Горелкин 18 июля заявил, что WhatsApp, принадлежащий компании Meta, «с очень большой долей вероятности попадет в список ПО из недружественных стран, подлежащего ограничениям». Список, о котором идет речь, разрабатывается по поручению президента.

Правительство назначило ответственной за развитие мессенджера Mах дочернюю компанию VK «Коммуникационная платформа». В начале июля количество пользовательских регистраций превысило 2 млн.