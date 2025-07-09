В национальном мессенджере МАХ стали доступны групповые видеозвонки

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В российском национальном мессенджере МАХ появились групповые видеозвонки. Сообщение VK об этом поступило в РБК. Длительность видеоконференций и количество участников в них не ограничены.

Для того чтобы создать групповой звонок, пользователю нужно нажать кнопку «Звонки» внизу экрана и выбрать соответствующую опцию. К видеозвонку можно присоединиться по ссылке, которая появится на экране, ею можно поделиться.

«Во время сессии пользователь видит сетку участников и может демонстрировать экран», — говорится в сообщении.

Как утончила пресс-служба, в ближайшее время участники видеозвонка также смогут обмениваться сообщениями в чате звонка. Организатор звонка сможет делиться правами администратора, а пользователи — выбирать себе нейроаватары, маски и фоны.

MAX — российская цифровая платформа пользовательских сервисов. На платформе доступны мессенджер с ключевыми коммуникационными возможностями для пользователей: аудио- и видеозвонки, чаты, голосовые сообщения, отправка больших файлов и денежные переводы. В платформу также интегрированы уникальные бизнес-сервисы в формате мини-приложений и чат-ботов, позволяющие решать повседневные задачи пользователей.

Создание российской цифровой платформы МАХ VK анонсировал в марте 2025 года. В будущем платформа должна включать не только мессенджер, но и конструктор чат-ботов и мини-приложения по аналогии с китайским WeChat.

В начале июля в МАХ количество пользовательских регистраций превысило два миллиона. Буквально в конце июня компания сообщила о миллионе пользователей.