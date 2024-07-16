Фигуранту дела о бунте в СИЗО Ростова запросили 22 года заключения

Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

Гособвинение запросило 22 года лишения свободы фигуранту дела о захвате заложников в СИЗО Ростова-на-Дону Малику Гандалоеву, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

«По совокупности преступлений путем сложения наказания назначить 22 года лишения свободы со штрафом 600 тыс. руб.», — сказал гособвинитель. Он отметил, что три года осужденный должен провести в тюрьме, а остальное время — в исправительной колонии строгого режима. Следующее заседание, где предоставят последнее слово обвиняемому, назначено на 23 июля.

Гандалоеву вменяют участие в запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» (ИГ), а также изготовлении и хранении взрывчатки — ч. 2 ст. 205.5, ч. 2 ст. 223.1 и п. «а» ч. 3 ст. 222.1 Уголовного кодекса.

В середине июня шестеро заключенных СИЗО Ростова-на-Дону захватили в заложники двух сотрудников следственного изолятора. ФСИН сообщил, что шестерых заключенных убили. Позднее стало известно, что один из них — Даниил Камнев — выжил. Ему запросили 28 лет лишения свободы.

Как сообщил «Коммерсант», Гандалоев был одним из шестерых участников побега, однако его задержали сразу после побега из камеры и активного участия в захвате заложников он не принимал. Телеграм-канал Mash называет Гандалоева седьмым участником беспорядков.