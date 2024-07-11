Выжившему участнику бунта в ростовском СИЗО запросили 28 лет тюрьмы
Прокурор запросил 28 лет лишения свободы единственному выжившему участнику захвата заложников в ростовском СИЗО Даниилу Камневу, передает корреспондент «РИА Новости» из зала суда.
Ранее сегодня его заключили под стражу. Как сообщает «РИА Новости», на суде он начал давать показания по делу, из-за которого находился под стражей. В частности, он признался в подготовке к теракту в Кисловодске в 2021 году. Он вместе с гражданской женой планировали взрыв здания кисловодского отдела МВД. Совершить задуманное они не успели: их задержали силовики.
По данным гособвинителя, Камнев присоединился к ячейке «Ат-Такфир Валь-Хиджра» (организация признана экстремистской, ее деятельность запрещена на территории России) в сентябре 2020 года. По делу о подготовке теракта прокурор запросил для него 28 лет лишения свободы.
Камнев — единственный выживший среди напавших на изолятор в Ростове 16 июня. Тогда шестеро заключенных, одетых в черные костюмы с символикой ИГИЛ (запрещенная в России террористическая организация) захватили в заложники двух сотрудников СИЗО, потребовав машину и возможность беспрепятственно выехать из России.
Во время штурма пятерых террористов ликвидировали, заложники не пострадали. Камнев получил ранение в голову, изначально его также считали погибшим. Как писала RT, в СИЗО он сидел после приговора по статье за участие в деятельности экстремистской организации, до этого мужчина также принял ислам.
Помимо обвинения в подготовке теракта его подозревают по следующим статьям:
- ч. 3 ст. 206 (захват заложника организованной группой), максимальное наказание — до 20 лет лишения свободы;
- ч. 3 ст. 313 (побег из мест лишения свободы), до восьми лет лишения свободы;
- ч. 3 ст. 321 (применение насилия, опасного для жизни), максимальное наказание — 12 лет лишения свободы.