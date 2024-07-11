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Выжившему участнику бунта в ростовском СИЗО запросили 28 лет тюрьмы

Даниил Камнев — единственный выживший среди напавших на изолятор в Ростове 16 июня. Прокурор запросил ему 28 лет тюрьмы по делу о подготовке к теракту в Кисловодске, из-за которого он и находился под стражей
СИЗО-1 в Ростове-на-Дону
СИЗО-1 в Ростове-на-Дону (Фото: Эрик Романенко / ТАСС)

Прокурор запросил 28 лет лишения свободы единственному выжившему участнику захвата заложников в ростовском СИЗО Даниилу Камневу, передает корреспондент «РИА Новости» из зала суда.

Ранее сегодня его заключили под стражу. Как сообщает «РИА Новости», на суде он начал давать показания по делу, из-за которого находился под стражей. В частности, он признался в подготовке к теракту в Кисловодске в 2021 году. Он вместе с гражданской женой планировали взрыв здания кисловодского отдела МВД. Совершить задуманное они не успели: их задержали силовики.

По данным гособвинителя, Камнев присоединился к ячейке «Ат-Такфир Валь-Хиджра» (организация признана экстремистской, ее деятельность запрещена на территории России) в сентябре 2020 года. По делу о подготовке теракта прокурор запросил для него 28 лет лишения свободы.

Выживший участник бунта в СИЗО Ростова признал вину в подготовке теракта
Общество
СИЗО-1 в Ростове-на-Дону

Камнев — единственный выживший среди напавших на изолятор в Ростове 16 июня. Тогда шестеро заключенных, одетых в черные костюмы с символикой ИГИЛ (запрещенная в России террористическая организация) захватили в заложники двух сотрудников СИЗО, потребовав машину и возможность беспрепятственно выехать из России.

Во время штурма пятерых террористов ликвидировали, заложники не пострадали. Камнев получил ранение в голову, изначально его также считали погибшим. Как писала RT, в СИЗО он сидел после приговора по статье за участие в деятельности экстремистской организации, до этого мужчина также принял ислам.

Помимо обвинения в подготовке теракта его подозревают по следующим статьям:

  • ч. 3 ст. 206 (захват заложника организованной группой), максимальное наказание — до 20 лет лишения свободы;
  • ч. 3 ст. 313 (побег из мест лишения свободы), до восьми лет лишения свободы;
  • ч. 3 ст. 321 (применение насилия, опасного для жизни), максимальное наказание — 12 лет лишения свободы.
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Илья Пламенев Илья Пламенев
СИЗО Ростов-на-Дону теракт Кисловодск выживший суд
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