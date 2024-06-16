Захвативших заложников в ростовском СИЗО ликвидировали при штурме

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Заключенные, которые взяли в заложники сотрудников СИЗО в Ростове-на-Дону, были ликвидированы при штурме, сообщила пресс-служба ФСИН в телеграм-канале.

«В ходе проведения специальной операции по освобождению заложников в СИЗО-1 ГУФСИН России по Ростовской области преступники ликвидированы», — говорится в сообщении.

Сотрудники следственного изолятора, которых захватили в заложники, были освобождены, пострадавших среди них нет, отметили в ведомстве.

Утром 16 июня несколько заключенных в ростовском СИЗО-1 выбрались из камер и взяли в заложники двух сотрудников изолятора.

По данным Baza и ТАСС, захватчиков шестеро. Трое из них были осуждены за участие в террористической организации и подготовку теракта в Черкесске.

Среди захваченных в заложники оказался начальник оперативного управления областного управления ФСИН Александр Богма, рассказала член совета по правам человека при президенте, зампред Общественной наблюдательной комиссии Москвы Ева Меркачева. Второй заложник — младший инспектор дежурной смены 23-летний Виктор Кончаков, передает «Осторожно, новости».