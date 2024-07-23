Следователь по делу Талькова раскрыл новые детали убийства

Экспертиза доказала виновность концертного директора Талькова в его убийстве, подтвердив невиновность первоначального подозреваемого, рассказал следователь. Он пояснил, почему в нынешней квалификации «выстрел один, а убийства два»

Игорь Тальков (Фото: Евгений Матвеев / Russian Look / Global Look Press)

Новое расследование подтвердило версию о виновности в убийстве певца Игоря Талькова его концертного директора Валерия Шляфмана, очевидцы описывали его как конфликтного человека, сообщил «Известиям» руководитель 2-го следственного отдела 1-го управления по расследованию особо важных дел ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу Антон Брейдо.

«Это был маленький ростом, совсем не спортивный человек, который тем не менее любой конфликт пытался перевести в мордобой. Многие конфликтные ситуации он провоцировал сам, всегда лез на рожон, мог ударить человека, например поклонника, за то, что тот пытался прорваться в гримерку к Талькову за автографом», — рассказал следователь.

С его слов, Талькова предупреждали о недопустимости такого поведения концертного директора: «Время было неспокойное, вокруг криминалитет, и такое поведение было чревато неприятностями». Тот соглашался, но к моменту выступления в Санкт-Петербурге уволить Шляфмана еще не успел.

Певец погиб на концерте в Петербурге 6 октября 1991 года. Тогда он должен был выступать предпоследним — после Азизы и до Олега Газманова. Певица приехала на концерт уже после его начала и ей требовалось переодеться; она попросила своего директора Игоря Малахова договориться с организаторами, чтобы Талькова поставили выступать до нее.

«Если бы Азиза лично попросила Талькова, нет сомнений, что он легко бы согласился: у них были хорошие отношения. Но так получилось, что первым об этой рокировке узнал Шляфман, и его очень задело, что вопрос решили без него. Он подошел к сидевшему в буфете за столиком Малахову и отозвал в сторону», — рассказал следователь и отметил, что все свидетели описывали Малахова как спокойного и интеллигентного человека, который говорил с Шляфманом в спокойном тоне.

Несмотря на это, Шляфман ушел в гримерку к Талькову и рассказал, что «там какой-то браток наезжает на наших людей», певец попросил привести директора Азизы к нему. По мнению Бойко, Малахов охотно согласился и хотел спокойной беседы, однако «Тальков был так разогрет Шляфманом, что сразу накинулся на Малахова, тот стал отвечать», после чего певец ударил того в пах, началась потасовка, которую удалось разнять, и Малахов ушел.

В коридоре Малахов и охранник Талькова договорились, что претензий друг к другу не имеют, но Шляфман начал угрожать Малахову, который в ответ показал пистолет. «Шляфман опять бежит к Талькову: «Игорь! Он на ребят пушку наставил!» Тальков снова взвинчивается, хватает свой газовый пистолет и бежит в коридор», — пересказывает следователь.

Свидетели видели, как Малахов прятал пистолет, но в этот момент в коридор выбежал Тальков с газовым пистолет и открыл огонь, продолжил следователь. Охранник певца для предотвращения ответного выстрела прыгнул на Малахова и отвел его руку в пол, после чего Тальков начал бить Малахова по голове рукоятью пистолета, а Шляфман — ногами. Малахов пытался вырваться и дважды выстрелил — одна пуля попала в пол, вторая — в ящики с аппаратурой.

По словам следователя, Малахов находился на грани потери сознания, позднее у него нашли пять рубленых ран. Шляфман нагнулся к нему и вытащил револьвер с одним патроном. Малахов пытался подняться на четвереньки, в этот момент Тальков, Шляфман и Малахов находились на одной линии.

«Шляфман поднял руку и выстрелил в Малахова из его же револьвера. Тот успевает убрать голову. Пуля пробивает Талькову руку и рикошетом попадает в солнечное сплетение. Это было смертельное ранение в сердце. Ошарашенный Шляфман побежал в гримерку и спрятал пистолет в сливной бачок. После этого он кричал, что убийца — Малахов», — резюмировал Брейдо.

Малахова в ходе расследования ни разу не поймали на лжи, тогда как Шляфман подговаривал охранников Талькова к даче ложных показаний, рассказал следователь. Экспертиза, по его словам, показала, что выстрел сделали снизу вверх, а не наоборот, а значит, Малахов не мог его сделать. Кроме того, на правом рукаве рубашки Шляфмана нашли следы выстрела, аналогичные находящимся на майке Талькова.

Следователи тех лет квалифицировали преступление как убийство по неосторожности необоснованно, считает Брейдо. Он отметил, что Шляфман имел прямой умысел убить Малахова, а на убийство Талькова — косвенный и стрелял прицельно: «Это когда человек понимает, что, стреляя, может ранить или убить кого-то еще. Поэтому в нашей последней квалификации выстрел один, а убийства два».

Игорь Тальков выступал в музыкальных группах в качестве гитариста, барабанщика и клавишника. Широкую известность в 1987 году ему принесло исполнение песни «Чистые пруды». После этого музыкант создал группу «Спасательный круг». В дни «августовского путча» в 1991 году он выступал с концертом в Санкт-Петербурге.

Производство по уголовному делу по факту убийства Талькова приостановили в марте 1993 года из-за того, что Шляфман скрылся от следствия, расследование возобновили только в 2018 году. Шляфман находится в международном розыске.