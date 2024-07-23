 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

Следователь по делу Талькова раскрыл новые детали убийства

Экспертиза доказала виновность концертного директора Талькова в его убийстве, подтвердив невиновность первоначального подозреваемого, рассказал следователь. Он пояснил, почему в нынешней квалификации «выстрел один, а убийства два»
Игорь Тальков
Игорь Тальков (Фото: Евгений Матвеев / Russian Look / Global Look Press)

Новое расследование подтвердило версию о виновности в убийстве певца Игоря Талькова его концертного директора Валерия Шляфмана, очевидцы описывали его как конфликтного человека, сообщил «Известиям» руководитель 2-го следственного отдела 1-го управления по расследованию особо важных дел ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу Антон Брейдо.

«Это был маленький ростом, совсем не спортивный человек, который тем не менее любой конфликт пытался перевести в мордобой. Многие конфликтные ситуации он провоцировал сам, всегда лез на рожон, мог ударить человека, например поклонника, за то, что тот пытался прорваться в гримерку к Талькову за автографом», — рассказал следователь.

С его слов, Талькова предупреждали о недопустимости такого поведения концертного директора: «Время было неспокойное, вокруг криминалитет, и такое поведение было чревато неприятностями». Тот соглашался, но к моменту выступления в Санкт-Петербурге уволить Шляфмана еще не успел.

Семья Игоря Талькова подала иск о клевете против певицы Азизы
Общество

Певец погиб на концерте в Петербурге 6 октября 1991 года. Тогда он должен был выступать предпоследним — после Азизы и до Олега Газманова. Певица приехала на концерт уже после его начала и ей требовалось переодеться; она попросила своего директора Игоря Малахова договориться с организаторами, чтобы Талькова поставили выступать до нее.

«Если бы Азиза лично попросила Талькова, нет сомнений, что он легко бы согласился: у них были хорошие отношения. Но так получилось, что первым об этой рокировке узнал Шляфман, и его очень задело, что вопрос решили без него. Он подошел к сидевшему в буфете за столиком Малахову и отозвал в сторону», — рассказал следователь и отметил, что все свидетели описывали Малахова как спокойного и интеллигентного человека, который говорил с Шляфманом в спокойном тоне.

Несмотря на это, Шляфман ушел в гримерку к Талькову и рассказал, что «там какой-то браток наезжает на наших людей», певец попросил привести директора Азизы к нему. По мнению Бойко, Малахов охотно согласился и хотел спокойной беседы, однако «Тальков был так разогрет Шляфманом, что сразу накинулся на Малахова, тот стал отвечать», после чего певец ударил того в пах, началась потасовка, которую удалось разнять, и Малахов ушел.

В коридоре Малахов и охранник Талькова договорились, что претензий друг к другу не имеют, но Шляфман начал угрожать Малахову, который в ответ показал пистолет. «Шляфман опять бежит к Талькову: «Игорь! Он на ребят пушку наставил!» Тальков снова взвинчивается, хватает свой газовый пистолет и бежит в коридор», — пересказывает следователь.

Дело обвиняемого в убийстве Игоря Талькова в 1991 году поступило в суд
Общество
Игорь Тальков

Свидетели видели, как Малахов прятал пистолет, но в этот момент в коридор выбежал Тальков с газовым пистолет и открыл огонь, продолжил следователь. Охранник певца для предотвращения ответного выстрела прыгнул на Малахова и отвел его руку в пол, после чего Тальков начал бить Малахова по голове рукоятью пистолета, а Шляфман — ногами. Малахов пытался вырваться и дважды выстрелил — одна пуля попала в пол, вторая — в ящики с аппаратурой.

По словам следователя, Малахов находился на грани потери сознания, позднее у него нашли пять рубленых ран. Шляфман нагнулся к нему и вытащил револьвер с одним патроном. Малахов пытался подняться на четвереньки, в этот момент Тальков, Шляфман и Малахов находились на одной линии.

«Шляфман поднял руку и выстрелил в Малахова из его же револьвера. Тот успевает убрать голову. Пуля пробивает Талькову руку и рикошетом попадает в солнечное сплетение. Это было смертельное ранение в сердце. Ошарашенный Шляфман побежал в гримерку и спрятал пистолет в сливной бачок. После этого он кричал, что убийца — Малахов», — резюмировал Брейдо.

Суд лишил сына Игоря Талькова прав за пьяную езду
Общество

Малахова в ходе расследования ни разу не поймали на лжи, тогда как Шляфман подговаривал охранников Талькова к даче ложных показаний, рассказал следователь. Экспертиза, по его словам, показала, что выстрел сделали снизу вверх, а не наоборот, а значит, Малахов не мог его сделать. Кроме того, на правом рукаве рубашки Шляфмана нашли следы выстрела, аналогичные находящимся на майке Талькова.

Следователи тех лет квалифицировали преступление как убийство по неосторожности необоснованно, считает Брейдо. Он отметил, что Шляфман имел прямой умысел убить Малахова, а на убийство Талькова — косвенный и стрелял прицельно: «Это когда человек понимает, что, стреляя, может ранить или убить кого-то еще. Поэтому в нашей последней квалификации выстрел один, а убийства два».

Игорь Тальков выступал в музыкальных группах в качестве гитариста, барабанщика и клавишника. Широкую известность в 1987 году ему принесло исполнение песни «Чистые пруды». После этого музыкант создал группу «Спасательный круг». В дни «августовского путча» в 1991 году он выступал с концертом в Санкт-Петербурге.

Производство по уголовному делу по факту убийства Талькова приостановили в марте 1993 года из-за того, что Шляфман скрылся от следствия, расследование возобновили только в 2018 году. Шляфман находится в международном розыске.

Авторы
Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Игорь Тальков убийство
Материалы по теме
В Армавире задержали следователя по делу об убийстве бойца спецоперации
Общество
В Хорватии произошло массовое убийство в доме престарелых
Общество
Полиция Львова показала кадры с подозреваемым в убийстве Фарион
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 23 июля
EUR ЦБ: 95,76 (-0,28) Инвестиции, 22 июл, 17:25 Курс доллара на 23 июля
USD ЦБ: 87,78 (-0,24) Инвестиции, 22 июл, 17:25
Новая Москва сохранила лидерство по спросу на новостройки в столице Недвижимость, 09:19
В названиях компаний Киргизии запретили использовать религиозные термины Общество, 09:17
Гейтс вложился в «масло из воздуха». Куда еще инвестирует миллиардер Pro, 09:10
Власти Германии рассказали о проблеме с делом о подрыве Nord Stream Политика, 09:08
Овечкин рассказал, вернется ли в Россию после окончания карьеры в НХЛ Спорт, 09:05
«Для меня нет ничего невозможного»: Софья Лебедева — о работе с Netflix Life, 09:00
Минобороны рассказало о маневрах комплексов «Ярс» на учениях в Марий Эл Политика, 08:57
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Основатель МММ Мавроди оставил долги на ₽1,6 млрд Общество, 08:57
Власти Сумской области сообщили о повреждении критической инфраструктуры Политика, 08:39
ФНС ужесточает контроль за активами россиян за рубежом. Что происходит Pro, 08:38
Движение по Крымскому мосту восстановили после перерыва Политика, 08:37
Лето в городе: как насладиться Москвой, если знаешь ее наизусть РБК и ГАЛС, 08:33
Следователь по делу Талькова раскрыл новые детали убийства Общество, 08:27
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 08:20