Дело обвиняемого в убийстве Игоря Талькова в 1991 году поступило в суд

Игорь Тальков (Фото: Евгений Матвеев / Russian Look / Global Look Press)

В Петроградский районный суд Петербурга поступило уголовное дело в отношении Валерия Шляфмана, обвиняемого в убийстве в 1991 году певца Игоря Талькова. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Ранее решением этого же суда Шляфман, который проживает сейчас в Израиле, был заочно арестован.

Концертного директора Талькова также обвиняют в покушении на убийство Игоря Малахова — одного из участников конфликта во дворце спорта «Юбилейный» осенью 1991 года.

«Мера Шляфману избрана на два месяца с момента экстрадиции на территорию России либо с момента задержания на территории России», — говорится в сообщении.

На данный момент продюсер живет в Израиле. В пресс-службе суда отметили, что между прокуратурами Израиля и России действует меморандум о сотрудничестве, поэтому выдача Шляфмана Москве возможна. Следователь сообщил в суде, что им направлен запрос о правовой помощи.

Шляфмана обвиняют в совершении преступлений по ч. 2 ст. 15 Уголовного кодекса РСФСР — ответственность за приготовление к преступлению и п. «д» ст. 102 — умышленное убийство, совершенное опасным для жизни многих людей способом.

По данным следствия, в октябре 1991 года во время концерта в «Юбилейном» вооруженный охранник певицы Азизы Малахов спровоцировал конфликт с Тальковым и Шляфманом. Телохранители Талькова пытались остановить Малахова, Шляфман вырвал из его рук револьвер. Продюсер намеревался выстрелить в Малахова, но попал в Талькова. Оружие он спрятал в бачке унитаза в гримерной артиста.

Шляфман находится в международном розыске. По данным сотрудников СК, Шляфман препятствовал следствию, в показаниях указывал, что выстрел в Талькова произвел Малахов, склонял свидетелей к даче аналогичных показаний. Вина продюсера подтверждается следственными экспериментами и заключениями экспертиз, добавили следователи.

Игорь Тальков выступал в музыкальных группах в качестве гитариста, барабанщика и клавишника. Широкую известность в 1987 году ему принесло исполнение песни «Чистые пруды». После этого музыкант создал группу «Спасательный круг». В дни «августовского путча» в 1991 году он выступал с концертом в Санкт-Петербурге.

Производство по уголовному делу по факту убийства Талькова приостановили в марте 1993 года из-за того, что Шляфман скрылся от следствия. Расследование уголовного дела возобновили в 2018 году из-за изменений в законодательстве и судебной практике.