 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

Дело обвиняемого в убийстве Игоря Талькова в 1991 году поступило в суд

Игорь Тальков
Игорь Тальков (Фото: Евгений Матвеев / Russian Look / Global Look Press)

В Петроградский районный суд Петербурга поступило уголовное дело в отношении Валерия Шляфмана, обвиняемого в убийстве в 1991 году певца Игоря Талькова. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Ранее решением этого же суда Шляфман, который проживает сейчас в Израиле, был заочно арестован.

Концертного директора Талькова также обвиняют в покушении на убийство Игоря Малахова — одного из участников конфликта во дворце спорта «Юбилейный» осенью 1991 года.

«Мера Шляфману избрана на два месяца с момента экстрадиции на территорию России либо с момента задержания на территории России», — говорится в сообщении.

На данный момент продюсер живет в Израиле. В пресс-службе суда отметили, что между прокуратурами Израиля и России действует меморандум о сотрудничестве, поэтому выдача Шляфмана Москве возможна. Следователь сообщил в суде, что им направлен запрос о правовой помощи.

Шляфмана обвиняют в совершении преступлений по ч. 2 ст. 15 Уголовного кодекса РСФСР — ответственность за приготовление к преступлению и п. «д» ст. 102 — умышленное убийство, совершенное опасным для жизни многих людей способом.

По данным следствия, в октябре 1991 года во время концерта в «Юбилейном» вооруженный охранник певицы Азизы Малахов спровоцировал конфликт с Тальковым и Шляфманом. Телохранители Талькова пытались остановить Малахова, Шляфман вырвал из его рук револьвер. Продюсер намеревался выстрелить в Малахова, но попал в Талькова. Оружие он спрятал в бачке унитаза в гримерной артиста.

Шляфман находится в международном розыске. По данным сотрудников СК, Шляфман препятствовал следствию, в показаниях указывал, что выстрел в Талькова произвел Малахов, склонял свидетелей к даче аналогичных показаний. Вина продюсера подтверждается следственными экспериментами и заключениями экспертиз, добавили следователи.

Суд в Петербурге заочно рассмотрит дело об убийстве Игоря Талькова
Общество
Игорь Тальков

Игорь Тальков выступал в музыкальных группах в качестве гитариста, барабанщика и клавишника. Широкую известность в 1987 году ему принесло исполнение песни «Чистые пруды». После этого музыкант создал группу «Спасательный круг». В дни «августовского путча» в 1991 году он выступал с концертом в Санкт-Петербурге.

Производство по уголовному делу по факту убийства Талькова приостановили в марте 1993 года из-за того, что Шляфман скрылся от следствия. Расследование уголовного дела возобновили в 2018 году из-за изменений в законодательстве и судебной практике.

Теги
Игорь Тальков убийство суд
Материалы по теме
Суд в Петербурге заочно рассмотрит дело об убийстве Игоря Талькова
Общество
СК завершил расследование убийства Игоря Талькова
Общество
Следствие попросило заочно арестовать обвиняемого в убийстве Талькова
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 11 июля
EUR ЦБ: 95,32 (-0,02) Инвестиции, 10 июл, 17:37 Курс доллара на 11 июля
USD ЦБ: 87,86 (-0,15) Инвестиции, 10 июл, 17:37
Названы кандидаты на приз лучшему игроку Евро-2024 Спорт, 14:06
В Белгороде и окрестностях объявили ракетную опасность Политика, 14:04
В Коломне трое любителей шашлыков ограбили магазин. Видео Общество, 14:02
Стал известен главный арбитр финала чемпионата Европы Спорт, 14:00
Путин передал под временное управление активы австрийской Silgan Holding Бизнес, 13:59
Рост спроса и цен: чем запомнился 2-й квартал на рынке новостроек Москвы Недвижимость, 13:58
Сложности с оплатой автомобилей и запчастей из Китая привели к росту цен на 5% Авто, 13:55
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Спрос на элитные новостройки в Москве вырос на 64% за год Недвижимость, 13:45
Во Франции загорелся шпиль Руанского собора Общество, 13:43
Блогеров с более 1 тыс. читателей предложили обязать сообщать о себе Технологии и медиа, 13:38
Минобороны сообщило о занятии села Восход в ДНР Политика, 13:30
Открываем ресторан по франшизе вместе с «Перчини»: что надо знать РБК Франшизы, 13:21
Суд Москвы оставил в силе приговор сопредседателю «Мемориала» Орлову Политика, 13:19
Российский футболист в 16 лет подписал контракт с «Манчестер Юнайтед» Спорт, 13:19