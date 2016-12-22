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Дело об убийстве Талькова возобновили из-за изменений в законе
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Дело об убийстве Талькова возобновили из-за изменений в законе
Общество, 18:59
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Дело об убийстве Талькова возобновили из-за изменений в законе
Теперь закон позволяет рассмотреть дело в отсутствие подсудимого, рассказала адвокат вдовы Талькова. По ее словам, все, кто ранее проходил про делу об убийстве певца, будут допрошены вновь
Фото: Александр Поляков / РИА Новости

Возобновление дела об убийстве Игоря Талькова связано с изменением в законодательстве и судебной практике. Об этом в разговоре с РБК рассказала адвокат Нина Аверина, представляющая интересы жены убитого певца Татьяны Тальковой.

«Судебная практика позволяет сейчас рассмотреть дело в отсутствии подсудимого и вынести заочный приговор», — рассказала Аверина.

Кроме того, по ее словам, ранее потерпевшей по делу об убийстве Талькова значилась его мать, которая умерла в 2007 году. «А сегодня была признана потерпевшей [его жена] Татьяна Ивановна Талькова», — пояснила адвокат, добавив, что следствие взяло со вдовы Талькова подписку о неразглашении. «Поэтому мы можем давать только ограниченную информацию. Кто проходил по делу, они все будут опрошены», — сообщила Аверина.

Главное следственное управление СК по Санкт-Петербургу возобновило расследование уголовного дела об убийстве певца Игоря Талькова 13 ноября.

Игорь Тальков был убит в октябре 1991 года во дворце спорта «Юбилейный», где проходил сборный концерт многих артистов. ​Из-за смены очередности выступлений между командой Талькова и командой певицы Азизы возник конфликт. Охранник Азизы Игорь Малахов ​пришел в гримерную Талькова поговорить о ситуации, однако охранники певца не пустили его туда, вытолкав в коридор, где Малахов достал оружие. В коридоре завязалась хаотичная перестрелка, в которой вышедшего в коридор артиста застрелили. Кто именно это сделал, установлено не было.

Первые обвинения по делу были предъявлены охраннику Малахову. Однако тот пришел в прокуратуру давать показания, после чего следствие решило, что он не мог стрелять в музыканта. Затем подозрения пали на концертного директора Талькова, Валерия Шляфмана, который бежал через Украину в Израиль.

Производство по уголовному делу было приостановлено в марте 1993 года из-за того, что обвиняемый — Валерий Шляфман — скрылся от следствия (п. 1 ч. 1 ст. 195 УПК РСФСР).

Авторы: Екатерина Костина, Наталья Демченко.
Теги: Игорь Тальков , убийство , уголовное дело
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