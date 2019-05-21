Суд лишил сына Игоря Талькова прав за пьяную езду

Сына певца Игоря Талькова Игоря Талькова-младшего оштрафовали на 200 тыс. руб. за повторную езду в состоянии алкогольного опьянения. Также его лишили водительских прав на два года, сообщили РБК в пресс-службе Чертановского районного суда Москвы.

Тальков отказался от комментариев РБК.

В ноябре 2018 года полицейские Москвы остановили автомобиль Jeep Grand Cherokee, за рулем которого находился Тальков-младший в нетрезвом состоянии. Летом 2016 года его уже лишали прав управления транспортным средством. Сын певца отказался от медицинского освидетельствования, при этом заявил, что не пьян, а пройти освидетельствование не хочет из-за своих принципов.

В отношении Талькова было возбуждено уголовное дело по ст. 254.1 УК (нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию).

Певец Игорь Тальков был убит в октябре 1991 года во дворце спорта «Юбилейный», где проходил сборный концерт артистов.