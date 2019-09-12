Семья Игоря Талькова подала иск о клевете против певицы Азизы

Вдова и сын певца Игоря Талькова — Татьяна Талькова и Игорь Тальков-младший — обратились в суд и прокуратуру из-за высказываний певицы Азизы. Об этом РБК сообщила адвокат Тальковых Нина Аверина.

По ее словам, речь идет о выпуске телепередачи «Первого канала» «На самом деле» от 17 июня 2019 года. Певица Азиза обвинила Талькова-старшего в сутенерстве, тем самым публично оклеветав покойного музыканта, уточнила защитник.

«Она говорит, что Тальков якобы вез ее к криминальному авторитету и выставил из машины, когда она отказалась ехать. Мы обратились в суд с иском о защите чести и достоинства Игоря Талькова. В прокуратуру мы подали заявление о возбуждении уголовного дела за клевету», — рассказала юрист.

По ее словам, недавно сестра Азизы Гульнара Мухамедова написала пресс-секретарю вдовы Талькова, что сестры готовят «передачу о том, что Тальков якобы развалил Советский Союз». «Это уже на грани абсурда. То есть они не останавливаются и продолжают оскорблять память Игоря Талькова», — отметила Аверина.

Сестра и директор певицы Азизы Гульнара Мухамедова узнала об иске семьи Талькова от корреспондента РБК. По ее словам, в высказываниях Азизы в передаче «На самом деле» не содержалось клеветы и оскорблений по отношению к артисту.