Путин присвоил Кадырову звание генерал-майора

Кадыров стал генерал-майором Росгвардии. Несколькими днями ранее Госдепартамент США включил его в черный список и запретил главе Чечни и членам его семьи въезжать в страну, на что Кадыров ответил фотографией с пулеметами в руках

Владимир Путин и Рамзан Кадыров (Фото: kremlin.ru)

Президент Владимир Путин присвоил главе Чечни Рамзану Кадырову воинское звание генерал-майора. Об этом на своей странице во «ВКонтакте» сообщил сам Кадыров.

«Вчера я имел честь принять поздравления в связи с присвоением воинского звания генерал-майора лично от президента России, Верховного главнокомандующего Владимира Путина. <...> Во время телефонного разговора президент сам зачитал указ и поздравил меня с этим событием, пожелал дальнейших успехов. Это высокая оценка, которая очень дорогого стоит», — написал Кадыров.

Помимо этого, главу Чечни перевели из структуры МВД в Росгвардию.

До этого Кадыров носил звание генерал-майора полиции. Это звание главе Чечни присвоил в 2009 году Дмитрий Медведев, бывший тогда президентом. Помимо этого, Кадыров удостоен высшей награды страны — звания Героя Российской Федерации, также руководитель республики имеет орден «За заслуги перед Отечеством», Орден Мужества, Орден Почета и другие награды.