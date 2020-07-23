Путин присвоил Кадырову звание генерал-майора
Президент Владимир Путин присвоил главе Чечни Рамзану Кадырову воинское звание генерал-майора. Об этом на своей странице во «ВКонтакте» сообщил сам Кадыров.
«Вчера я имел честь принять поздравления в связи с присвоением воинского звания генерал-майора лично от президента России, Верховного главнокомандующего Владимира Путина. <...> Во время телефонного разговора президент сам зачитал указ и поздравил меня с этим событием, пожелал дальнейших успехов. Это высокая оценка, которая очень дорогого стоит», — написал Кадыров.
Помимо этого, главу Чечни перевели из структуры МВД в Росгвардию.
До этого Кадыров носил звание генерал-майора полиции. Это звание главе Чечни присвоил в 2009 году Дмитрий Медведев, бывший тогда президентом. Помимо этого, Кадыров удостоен высшей награды страны — звания Героя Российской Федерации, также руководитель республики имеет орден «За заслуги перед Отечеством», Орден Мужества, Орден Почета и другие награды.