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Путин присвоил Кадырову звание генерал-майора

Кадыров стал генерал-майором Росгвардии. Несколькими днями ранее Госдепартамент США включил его в черный список и запретил главе Чечни и членам его семьи въезжать в страну, на что Кадыров ответил фотографией с пулеметами в руках
Владимир Путин и Рамзан Кадыров
Владимир Путин и Рамзан Кадыров (Фото: kremlin.ru)

Президент Владимир Путин присвоил главе Чечни Рамзану Кадырову воинское звание генерал-майора. Об этом на своей странице во «ВКонтакте» сообщил сам Кадыров.

«Вчера я имел честь принять поздравления в связи с присвоением воинского звания генерал-майора лично от президента России, Верховного главнокомандующего Владимира Путина. <...> Во время телефонного разговора президент сам зачитал указ и поздравил меня с этим событием, пожелал дальнейших успехов. Это высокая оценка, которая очень дорогого стоит», — написал Кадыров.

Помимо этого, главу Чечни перевели из структуры МВД в Росгвардию.

До этого Кадыров носил звание генерал-майора полиции. Это звание главе Чечни присвоил в 2009 году Дмитрий Медведев, бывший тогда президентом. Помимо этого, Кадыров удостоен высшей награды страны — звания Героя Российской Федерации, также руководитель республики имеет орден «За заслуги перед Отечеством», Орден Мужества, Орден Почета и другие награды.

Кадыров ответил на новые санкции США фотографией с пулеметами
Политика
Рамзан Кадыров

На этой неделе Госдепартамент США обвинил Кадырова в нарушении прав человека, в том числе пытках и казнях, и включил его в черный список, запретив главе Чечни и членам его семьи въезжать в США. В ответ на введение новых санкций Кадыров заявил, что «принимает бой», и опубликовал фотографию, на которой он снят в оружейной комнате с двумя пулеметами в руках. Также глава Чечни записал видеообращение к госсекретарю США Майку Помпео, в котором пригласил его приехать «поговорить» в Чечню.

В Кремле в публикации фото Кадырова с пулеметами «никаких проблем» не увидели. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что владение огнестрельным оружием строго регламентируется законом. «Если владеешь в соответствии с законом, то никаких проблем с этим нет», — сказал он.

По словам самого Кадырова, это было оружие Росгвардии, которое «хранится согласно всем требованиям инструкции». «Я сам военный человек и поэтому периодически проверяю, как личный состав следит за правилами содержания оружия. Если интерес к этой фотографии остается, то она запечатлена именно в момент одной из таких проверок. Так что не переживайте и не волнуйтесь», — заявил глава Чечни.

Автор: Виктория Полякова
Теги: Рамзан Кадыров
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