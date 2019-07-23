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Глава Архангельской области пообещал начать обсуждение Шиеса в 2020 году
Ранее реализацию проекта строительства полигона, на который будет вывозиться мусор из Москвы, в 2020 году планировали уже завершить. Во вторник Владимир Путин поручил учесть мнение населения и подготовить доклад до сентября
Игорь Орлов (Фото: Александр Рюмин / ТАСС)

Поручение президента Владимира Путина учесть мнение населения при решении вопроса о строительстве мусорного полигона в районе станции Шиес будет выполнено, заявил РБК губернатор Архангельской области Игорь Орлов. В Шиесе закончен первый этап работ, «который оценивал вообще возможность говорить об этом [проекте]», сейчас идут проектно-изыскательские работы, добавил он. После них будут проведены общественные слушания, и тогда будет приниматься решение о возможности строительства объекта, рассказал Орлов.

Чтобы проводить общественные слушания, необходимо разработать «ряд конкретных документов», отметил губернатор. «Опрос надо проводить с набором документов, чтобы людям было, что представить, — сказал он. — Документы, которые можно представлять людям, появятся только в следующем году».

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По мнению Орлова, «все возбуждение» вокруг темы мусорного полигона «основано на разговорах, а не на конкретном наборе документов, по которому принимается решение, строить или не строить». Процедура общественных слушаний повлияет на принятие решение о том, будет ли построен полигон и где он будет построен, сказал он. «Но обсуждать можно то, что имеет облик, а не разговоры, не рассказы о том, что там будут горы мусора, а конкретный набор документов и правительственных решений, — заключил Орлов. — Таких документов не было, их не видел ни один человек, потому что их в природе пока не существует».

Проект строительства полигона связан с проблемой московского мусора: после протестов в Московском регионе власти стали искать альтернативные площадки для вывоза отходов. Параметры проекта стали известны в октябре 2018 года. По плану, из Москвы в течение 20 лет будут вывозить около 500 тыс. т твердых коммунальных отходов (примерно 6% от общего объема) ежегодно. Проект оценивают в 10,5 млрд руб., деньги выделит Москва. По первоначальным планам ввести завод в эксплуатацию собирались к 2020 году.

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Однако планы строительства мусорного полигона в Архангельской области привели к протестам в регионе. Противники стройки в декабре записали обращение к президенту Владимиру Путину, требуя «не допустить превращения Русского Севера во всероссийскую свалку». Местные жители предлагали провести референдум по вопросу строительства свалки, но в итоге его заблокировал Верховный суд.

Во вторник Путин обратился к правительствам Москвы и Архангельской области и попросил их «обеспечить учет мнения населения» региона и предоставить доклад до 1 сентября 2019 года.

Источники РБК, близкие к администрации президента, в начале июля сообщили, что Орлов может покинуть свой пост.

Авторы: Евгения Кузнецова, Андрей Гатинский
Теги: Архангельская область, мусорные полигоны
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