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Уголовное дело «Рольфа» ,  
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РСПП призвал проверить законность следственных действий по делу «Рольфа»
В заявлении РСПП отмечается, что уголовные дела в отношении бизнесменов осложняют рост инвестиционной привлекательности России
Фото: Светлана Холявчук / Интерпресс / ТАСС

Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) выразил обеспокоенность в связи с обысками, проведенными в конце июня в офисах автодилера «Рольф», принадлежащего Сергею Петрову.

«РСПП призывает уполномоченные государственные органы провести тщательную проверку законности и обоснованности следственных мероприятий, проведенных 27 июня в офисах автодилера «Рольф», а также выработать системные меры, препятствующие уголовно-процессуальному давлению на представителей делового сообщества», — говорится в заявлении Союза.

Со своей стороны РСПП выразил готовность предоставить имеющийся у него экспертный потенциал для выработки необходимых мер.

В РСПП особо указали на то, что претензии правоохранительных органов — хотя они и не связаны с текущей деятельностью самого «Рольфа» — могут негативно отразиться на деятельности крупнейшего налогоплательщика в российском автомобильном бизнесе. А уголовные дела в отношении видных представителей бизнеса, как считают в РСПП, осложняют работу по повышению инвестиционной привлекательности России.

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В связи с этим РСПП призывает расширять практику урегулирования претензий к бизнесу без возбуждения уголовных дел.

Обыски в офисах «Рольфа» в Москве и Санкт-Петербурге прошли днем 27 июня. Силовики изъяли финансово-хозяйственную документацию и провели допросы. СК завел уголовное дело по ч. 3 ст. 193.1 Уголовного кодекса РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов).

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По версии следствия, в 2014 году Петров перечислил 4 млрд руб., полученные от коммерческой деятельности «Рольфа», на счета подконтрольной ему кипрской компании Panabel Limited. С этой целью бизнесмен и другие «соучастники» обеспечили изготовление «заведомо подложного» договора о приобретении «Рольфом» акций «Рольф Эстейт», которая управляла недвижимостью группы, у Panabel Limited «по многократно завышенной стоимости» — за 4 млрд руб., сообщал СКР.

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Сам Петров говорил, что обвинения не обоснованы, так как перед продажей акций была проведена независимая оценка. Оценку компании проводила аудитор из компании «Юрис, право и аудит» Ольга Потапова, подтвердила она РБК.

Автор: Евгений Калюков
Теги: РСПП, «Рольф»
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