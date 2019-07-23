РСПП призвал проверить законность следственных действий по делу «Рольфа»

В заявлении РСПП отмечается, что уголовные дела в отношении бизнесменов осложняют рост инвестиционной привлекательности России

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Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) выразил обеспокоенность в связи с обысками, проведенными в конце июня в офисах автодилера «Рольф», принадлежащего Сергею Петрову.

«РСПП призывает уполномоченные государственные органы провести тщательную проверку законности и обоснованности следственных мероприятий, проведенных 27 июня в офисах автодилера «Рольф», а также выработать системные меры, препятствующие уголовно-процессуальному давлению на представителей делового сообщества», — говорится в заявлении Союза.

Со своей стороны РСПП выразил готовность предоставить имеющийся у него экспертный потенциал для выработки необходимых мер.

В РСПП особо указали на то, что претензии правоохранительных органов — хотя они и не связаны с текущей деятельностью самого «Рольфа» — могут негативно отразиться на деятельности крупнейшего налогоплательщика в российском автомобильном бизнесе. А уголовные дела в отношении видных представителей бизнеса, как считают в РСПП, осложняют работу по повышению инвестиционной привлекательности России.