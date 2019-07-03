Moody’s снизило прогноз для «Рольфа» из-за уголовного дела основателя

Агентство подтвердило текущий кредитный рейтинг компании, однако предупредило, что может снизить его, если уголовное дело, возбужденное СК против основателя «Рольфа», приведет к большим потерям для самой компании

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Международное рейтинговое агентство Moody’s объявило о пересмотре долгосрочного прогноза ГК «Рольф», изменив его с «позитивного» (указывает на вероятность повышения кредитного рейтинга компании) на «развивающийся». Установка такого прогноза означает, что Moody’s связывает вероятную динамику рейтинга компании с каким-то конкретным событием, в данном случае это уголовное дело, возбужденное Следственным комитетом против основателя «Рольфа» Сергея Петрова и ряда руководителей компании.

Текущий кредитный рейтинг «Рольфа» агентство оставило на уровне B1, однако предупредило, что может снизить его, если действия СК приведут к «существенным прямым финансовым потерям компании или ухудшению ее финансовой ликвидности, операционных показателей или финансового профиля».

В Moody’s отметили, что «Рольф» пока не является официальной целью для следователей, однако их действия в отношении основателя и руководства компании могут привести к ухудшению настроений ее кредиторов, что затруднит доступ к заимствования, а возможно, и приведет к изменению условий по текущим кредитам.

В агентстве пояснили, что текущий рейтинг «Рольфа» отражает лидерство компании на автомобильном рынке России и устойчивую бизнес-модель, но в то же время крайнюю нестабильность российского авторынка и недостаток географической диверсификации бизнеса «Рольфа», работающего в первую очередь в Москве и Санкт-Петербурге, где конкуренция особенно высока.