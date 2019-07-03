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Уголовное дело «Рольфа» ,  
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Moody’s снизило прогноз для «Рольфа» из-за уголовного дела основателя
Агентство подтвердило текущий кредитный рейтинг компании, однако предупредило, что может снизить его, если уголовное дело, возбужденное СК против основателя «Рольфа», приведет к большим потерям для самой компании
Фото: Евгений Стецко / Ведомости / ТАСС

Международное рейтинговое агентство Moody’s объявило о пересмотре долгосрочного прогноза ГК «Рольф», изменив его с «позитивного» (указывает на вероятность повышения кредитного рейтинга компании) на «развивающийся». Установка такого прогноза означает, что Moody’s связывает вероятную динамику рейтинга компании с каким-то конкретным событием, в данном случае это уголовное дело, возбужденное Следственным комитетом против основателя «Рольфа» Сергея Петрова и ряда руководителей компании.

Текущий кредитный рейтинг «Рольфа» агентство оставило на уровне B1, однако предупредило, что может снизить его, если действия СК приведут к «существенным прямым финансовым потерям компании или ухудшению ее финансовой ликвидности, операционных показателей или финансового профиля».

В Moody’s отметили, что «Рольф» пока не является официальной целью для следователей, однако их действия в отношении основателя и руководства компании могут привести к ухудшению настроений ее кредиторов, что затруднит доступ к заимствования, а возможно, и приведет к изменению условий по текущим кредитам.

В агентстве пояснили, что текущий рейтинг «Рольфа» отражает лидерство компании на автомобильном рынке России и устойчивую бизнес-модель, но в то же время крайнюю нестабильность российского авторынка и недостаток географической диверсификации бизнеса «Рольфа», работающего в первую очередь в Москве и Санкт-Петербурге, где конкуренция особенно высока.

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Уголовное дело против руководства «Рольфа» возбудили 27 июня по ч. 3 ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в особо крупном размере на банковский счет нерезидента с представлением заведомо подложных документов). По делу проходят четыре человека, в том числе основатель «Рольфа» Сергей Петров и член совета директоров Анатолий Кайро, которого 28 июня суд поместил под домашний арест (3 июля оба они были исключены из совета директоров).

По данным следствия, Петров реализовал схему, благодаря которой полученные от коммерческой деятельности средства в размере 4 млрд руб. перевели на счета кипрской компании Panabel Limited. Сам Петров вину отвергает.

Автор: Евгений Калюков
Теги: Moody 's, «Рольф»
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