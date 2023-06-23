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Социологи назвали самую дружелюбную к релокантам страну бывшего СССР

Социологи «Платформы»: в Таджикистане больше всего готовых помогать релокантам из России
Тысячи уехавших в страны бывшего СССР россиян не вызывают серьезного раздражения у местных жителей, выяснили социологи
Вид на Ереван
Вид на Ереван (Фото: Maja Hitij / Getty Images)

Жители стран ближнего зарубежья в целом спокойно относятся к приехавшим в последнюю волну релокации из России, готовы им помогать, но ожидают, что они все же не станут задерживаться. К такому выводу пришли авторы исследования, которое проводили Центр социального проектирования «Платформа» и исследовательская компания «ОнИн» в девяти странах бывшего СССР. Его результаты предоставили РБК в пресс-службе «Платформы».

В Казахстане и Белоруссии, например, более 50% опрошенных уверены, что релоканты не окажут заметного влияния на их жизнь. Но есть и те, кто считает, что приезжие принесут вред — такого мнения придерживается 21% опрошенных в Грузии, которая лидирует по количеству людей с такой позицией. Участники опроса жалуются, что наплыв новых жителей приводит к удорожанию стоимости жизни, появлению конфликтов на фоне разного менталитета или ценностей.

Однако в той же Грузии больше 40% тех, кто считает, что приехавшие россияне могут принести пользу. А в соседней Армении такого мнения придерживаются 73%. Появление высококвалифицированных специалистов, рост спроса на услуги, возможности заработка для местных жителей приветствуют жители Таджикистана (55%), Киргизии (42%). В Узбекистане опрошенные указывали, что рады приезду специалистов (46%), однако лишь 23% считают, что это повлияет на технологичность их страны.

В марте власти Армении сообщили, что в 2022 году в страну прибыло более 110 тыс. россиян. Были зарегистрированы 2,5 тыс. юрлиц с российскими участниками и еще 4 тыс. ИП. По словам министра экономики Армении Вагана Керобяна из общего прироста армянской экономики в 12,6% три процентных пункта были обеспечены благодаря переезду россиян.

Национальная служба статистики Грузии в апреле сообщила, что в прошлом году в страну прибыли 62,3 тыс. релокантов из России (для сравнения: мигрантов с Украины оказалось в три раза меньше). Ранее в Тбилиси говорили, что в общей сложности в страну въехали 1,5 млн россиян, однако речь шла в том числе о туристах и тех, кто спустя непродолжительное время вернулся обратно.

По данным Министерства юстиции Грузии, россияне в 2022 году купили в стране 6 тыс. квартир. За первый квартал 2023 года граждане России купили 2,1 тыс. квартир из 5159 проданных иностранцам.

В Казахстан въехали более 200 тыс. граждан России, выехали около 147 тыс., сообщал министр внутренних дел страны Марат Ахметжанов.

В британской консалтинговой компании Oxford Economiсs посчитали, что в общей сложности россияне только в сентябре (когда была объявлена частичная мобилизация) могли привезти в Армению, Грузию и Казахстан около $3 млрд наличными. В Казахстане объем средств на банковских депозитах российских граждан в 2022 году вырос более чем в четыре раза и составил $1,4 млрд», — рассказывала эксперт Oxford Economics Татьяна Орлова.

При этом жители Казахстана и Средней Азии уверены (48–63%), что у них релоканты не задержатся и поедут в другие страны или вернутся обратно. Обратная ситуация в странах Закавказья — в Армении 63% опрошенных считают, что россияне основательно задержатся в их стране, в Грузии такого мнения придерживаются 57%. А в Азербайджане 9% выразили уверенность, что приехавшие из России останутся у них жить навсегда.

Также социологи выяснили, что существенной духовной дистанции между приехавшими из России и местным населением нет. Однако опрос показал, что чем больше в стране релокантов, тем меньше жители ближнего зарубежья говорят о духовной близости. Если, например, в Молдавии о близком духе рассказали 48%, то в Армении 37%, а в Грузии 28%. Необходимо при этом отметить, что в соответствии с условиями исследования опрос проводился среди русскоговорящих жителей.

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Президент России Владимир Путин в ходе ПМЭФа назвал «скорее позитивным» отъезд граждан в другие страны. «Этот процесс будет элементом дополнительной связи России с теми странами, с которыми у нас и так развиваются экономические и гуманитарные контакты», — сказал он.

Также на ПМЭФ министр финансов России Антон Силуанов заявил, что «в России выросла доля оптимистов, потому что пессимисты уехали». Задачей властей на следующий год он назвал вернуть в Россию как можно больше пессимистов.

Более половины опрошенных в странах бывшего СССР считают, что мигрантам нужно помогать с изучением языка, подбором легальной работы, культурной адаптацией. Больше всего людей, которые придерживаются такой позиции, оказалось в Таджикистане (66%).

В исследовании приняли участие 1350 респондентов (примерно по 150 человек в каждой из девяти стран) в возрасте от 18 лет.

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Теги
Артем Филипенок Артем Филипенок
Грузия Армения релокация Белоруссия Узбекистан Таджикистан Казахстан
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