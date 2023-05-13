Как релоканты из России живут в Узбекистане

В Узбекистан переехало меньше граждан России, чем в другие страны СНГ, и многие релоканты считают это плюсом. Как в результате изменились цены на жилье в стране, ситуация в банковском секторе и экономике — в материале РБК

Вид на Ташкент (Фото: Зафар Халилов / Global Look Press)

В отличие от Армении, Грузии и Казахстана Узбекистан у релокантов из России пользуется меньшей популярностью. По данным республиканского Государственного комитета по статистике, опубликованным в октябре прошлого года (более актуальные данные отсутствуют), с января по сентябрь в республику с туристической целью въехали 3,6 млн человек, из которых 395,1 тыс. — это граждане России. Это в 2,1 раза больше, чем за аналогичный период в 2021-м. По информации МВД Узбекистана, регистрацию в стране, необходимую для длительного проживания, получили 318,1 тыс. российских граждан. Данных о том, сколько из них осталось в республике, нет.

РБК направил запрос в Главное управление миграции и оформления гражданства МВД Узбекистана.

Наиболее популярные страны для релокации В Казахстан за первые девять месяцев 2022 года, по данным МВД республики, въехали 1,66 млн россиян, выехали — 1,64 млн. В Армению, по подсчетам Миграционной службы страны, с января по октябрь 2022 года прибыли 786 тыс. российских граждан, из которых 744 тыс. вернулись в Россию, — то есть в стране остались свыше 40 тыс. россиян, или в 2,5 раза больше, чем в 2021 году. В Грузию в течение полутора месяцев после объявления мобилизации, по словам президента Саломе Зурабишвили, въехали около 700 тыс. граждан России; примерно 600 тыс. перебрались в соседние страны или Европу, 100 тыс. остались в республике.

Интерес к релокации в Узбекистан не так уж низок: так, самый популярный и информативный телеграм-канал на эту тему «Релокейшн в Узбекистан» насчитывает 26,7 тыс. пользователей. Его создательница Луиза Салиметова рассказывает: все началось с того, что в марте 2022 года к ней обратились друзья из России, Белоруссии и с Украины — «после начала смуты и объявления «военной операции» люди начали интересоваться переездом в Узбекистан». Когда число переписок перевалило за 70, она создала централизованный канал, где стала рассказывать про Узбекистан — о том, как въехать, получить регистрацию, открыть в банке счет, снять квартиру. Со временем у канала появились дополнительные чаты по разным специализациям.

Однако в последнее время и в Telegram интерес к теме релокации в Узбекистан стал постепенно снижаться — с декабря число подписчиков «Релокейшн в Узбекистан» сократилось на 1,8 тыс.

«Часть ребят уже уехали дальше, — рассказывает россиянин Даниил, администратор нескольких специализированных телеграм-каналов, живущий сейчас в Узбекистане. — В конце концов, нечасто случается так, что у тебя есть удаленная работа, ты уехал и не можешь вернуться. Тут грех не попутешествовать. Кто-то уехал на Бали, кто-то в Аргентину, кто-то в Канаду. Были те, кто получил предложение от Саудовской Аравии». В том числе и благодаря телеграм-чатам люди знакомятся, проводят встречи, куда приходят и местные. «В целом сложилось очень доброе комьюнити, без политических загонов, ущемлений, — рассказывает Даниил. — Мы не обсуждаем то, что и так везде обсуждается, — мы говорим о наших бытовых делах: где в школу пойти, где арендовать машину, в каком банке лучше открыть счет, какие лучше выбирать горные маршруты».

Портрет релоканта Изучив резюме 750 релокантов из России, узбекский Институт прогнозирования и макроэкономических исследований (ИПМИ) назвал основные черты российского иммигранта. Его средний возраст — 32 года, более чем у 93% приехавших есть высшее образование, а средний стаж работы составляет восемь лет. В основном в страну приезжают инженеры (18%) и IT-специалисты (15%), а также менеджеры, маркетологи, специалисты по управлению и административный персонал. По данным экспертов, изменилась и структура денежных переводов в республике — в 2022 году в ней выросла доля России: если в марте она составляла чуть более 50%, то к маю увеличилась до 85%.

Для жизни достаточно регистрации

«После 24 февраля мы поняли, что хотим уехать», — рассказывает свою историю 30-летняя Александра, которая переехала в Ташкент вместе с супругом в конце сентября. Переезд должен был пройти плавно, в течение трех недель, но с началом мобилизации все пошло куда быстрее — отъезд прошел за четыре дня. «В июле в Ташкенте оказались наши друзья, они рассказали, что здесь очень комфортно. Мы стали искать варианты, супругу попалось интересное предложение по работе, и решение было принято», — продолжает она. Работа стала ключевым критерием — Александра говорит, что для них было принципиально не работать удаленно, а найти что-то на месте, чтобы избежать рисков из-за дистанционной работы в случае, если работодатель потребовал бы вернуться.

«Ташкент мне очень нравится. Он компактный, но не маленький. Расстояния здесь — это самое большое преимущество по сравнению с Москвой. Средняя поездка на такси — 10–15 минут, — рассказывает она. — Кстати, очень дешевое такси — в среднем $1 за эконом, бизнес — около $3. В Ташкенте хорошая инфраструктура — много аптек, ресторанов, магазинов. Принципиальной разницы в продуктовой корзине я не заметила. Чего здесь меньше, так это рыбы, поскольку выхода к морю у Узбекистана нет и логистика для этого товара дорогая».

«Я планировал найти место, куда будет недорого перевезти семью. Думал поехать по «золотому кольцу» релокантов — Армения, Грузия, Казахстан, Турция. Слава богу, Узбекистан не попадал в рейтинги релокации, и мы не столкнулись с большим количеством переехавших, у нас это прошло более или менее спокойно — мы смогли снять квартиру и адаптироваться», — делится Даниил. То, что Узбекистан не пользовался большим спросом, он объясняет так: возможно, людей отпугивало то, что во многих источниках писали об обязательной регистрации в течение трех дней и сложностях с получением вида на жительство (ВНЖ). Мало кто знал, что на практике эта процедура проходит гораздо проще.

Чтобы жить в Узбекистане, не надо получать ВНЖ — достаточно лишь регистрации, которую нужно продлевать каждые полгода. Если человек живет в гостинице, то она должна зарегистрировать постояльца в течение трех дней с его въезда в страну; у тех, кто снимает жилье, на оформление есть 15 дней. «Поначалу возникает вопрос: как я буду жить без ВНЖ? А тут многие приезжие так и живут. Можно просто арендовать квартиру, тебе делается регистрация на полгода, которую ты за $5 продлеваешь каждые шесть месяцев. И живи сколько хочешь. Но об этом нигде написано не было», — объясняет Даниил. По его словам, регистрации достаточно и для медицинского обслуживания, и для записи ребенка в детский сад и школу.

В течение двух недель после приезда в единой базе UzIMEI надо зарегистрировать свой телефон с местной сим-картой: в противном случае через 30 дней после ее активации она перестанет работать. Что касается ВНЖ (постоянной регистрации), то для его получения у приезжего должно быть гораздо больше оснований: либо трудоустройство в госорганы; либо воссоединение с семьей или же брак с гражданином страны при совместном проживании не менее пяти лет; либо покупка жилья на сумму не менее $150 тыс. в Ташкенте или $70 тыс. в других городах; либо не менее $300 тыс. инвестиций в недвижимость в Ташкенте.

Карточный туризм

Узбекистан не стал самым популярным направлением для переезда, однако оказался одной из наиболее востребованных стран для оформления банковской карты. По словам главы Центробанка республики Мамаризо Нурмуратова, с начала 2022 года количество счетов, которые открывали нерезиденты, с каждым кварталом росло на 15–20% и к августу прошлого года достигло 169 тыс. Выросло и общее число карт, выпущенных в Узбекистане: если в 2021 году их было 27,1 млн, то в 2022-м — 34,2 млн, или на 26% больше.

Однако в сентябре 2022 года узбекские банки начали ужесточать правила для нерезидентов — теперь, прежде чем открыть счет, приезжий должен пробыть в Узбекистане не менее 15 дней. Банки объяснили эту меру тем, что она обеспечит прозрачность денежных потоков и операций.

Российские туроператоры воспользовались ситуацией и начали организовывать в Узбекистан так называемые карточные туры. РБК обратился к одному из пионеров «карточных туров» — туроператору «Веди» — с запросом, продолжает ли компания эту практику. Там сообщили, что «карточные туры» из списка услуг никуда не ушли. «Спрос достаточно устойчивый, на хорошем уровне, в среднем 170–200 запросов в неделю. Безусловно, спрос за последний год снизился по сравнению с первыми месяцами запуска данных туров, но все так же устойчив», — сказали в компании, отметив, что в ближайшее время спрос вряд ли вырастет.

«Для того чтобы оформить банковскую карту, нужно пребывать в стране четыре-пять дней. В первый день оформить ПИНФЛ, в третий день — подать заявление в банк, в четвертый — забрать готовую карту», — рассказали в компании. Стоимость такой поездки — 58 тыс. руб. за четыре ночи. На вопрос, как это сочетается с требованием Узбекистана о 15-дневном пребывании, в компании не ответили.

РБК направил запрос в Министерство финансов Узбекистана, Центральный банк Узбекистана и Ассоциацию банков Узбекистана.

Релокация и экономика Узбекистана

В январе 2023 года эксперты узбекского Института прогнозирования и макроэкономических исследований (ИПМИ) проанализировали, как конфликт на Украине повлиял на экономику Узбекистана. Они обратили внимание на то, что стабилизация обменного курса рубля к доллару несколько смягчила негативное влияние внешних событий на республику.

Совершить перевод из России в Узбекистан за последний год стало гораздо проще. Некоторые банки наладили отправку средств, аналогичную внутрироссийской Системе быстрых платежей, на карты стран СНГ. К примеру, с февраля 2022 года между узбекским Народным банком Xalq banki и Сбербанком действует услуга онлайн-переводов с российских счетов на карты Uzcard и Humo. Систему онлайн-переводов в страны СНГ ввел и Тинькофф Банк. С переводами из Узбекистана в Россию дела обстоят сложнее — по словам Даниила, нужно прийти в банк, купить по его курсу рубли и сделать банковский перевод на рублевый счет. «Если тебе надо отправить родственнику $300, то это еще терпимо. Если больше, то из-за курса потери будут ощутимы, — отмечает он. — Банковская система здесь создана не для того, чтобы Узбекистан был каким-то офшором. Если ты из России перевел какие-то сбережения и хочешь дальше их отправить, нужно ножками прийти в банк».

Что касается жилья, то, как и в других странах, принявших значительное количество россиян, цены на него выросли: так, по данным Центра экономических исследований и реформ (ЦЭИР), с начала 2022 года в среднем по стране недвижимость подорожала на 15,8%, а в Ташкенте — на 22,7%. Стоимость аренды в столице увеличилась на 35%, однако в ноябре цены стали снижаться. Сейчас двухкомнатную квартиру в Ташкенте можно арендовать за $600–1000.

В конце прошлого года в связи с притоком иностранцев на рынок недвижимости местные арендаторы сталкивались с тем, что их начали выселять из квартир. «Увеличение потока иностранных граждан, безусловно, положительно скажется на нашем туристическом потенциале. В то же время в этом процессе некоторые наши соотечественники насильно выселяют жильцов из ранее арендованных квартир или необоснованно завышают цену, чтобы получить больший доход за счет сдачи жилья в аренду», — сообщил в октябре 2022 года Минюст Узбекистана, указав на то, что такие действия нарушают закон. Однако, как рассказали корреспонденту РБК в Ташкенте, по мере того как приток иностранцев пошел на спад, такая практика прекратилась.

В целом экономический прогноз для Узбекистана благоприятный — по оценке Азиатского банка развития (АБР), в 2023 и 2024 годах ВВП страны вырастет на 5%, что немного ниже прошлогоднего роста 5,7%. Среди рисков для экономики эксперты называют продолжающиеся санкции в отношении России и их влияние на экспорт из Узбекистана. Также ожидается, что средняя инфляция в 2023 году снизится до 11%, а в 2024-м — до 10%. О влиянии релокантов на узбекскую экономику в отчете АБР не говорится.