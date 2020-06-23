Первый «золотой паспорт» Черногории получил россиянин

Власти запустили программу по выдаче гражданства за инвестиции в конце прошлого года, однако заявители не могли получить документы из-за коронавируса COVID-19. Получение паспорта стало возможным после открытия границ Черногории

Река Тара в Черногории (Фото: Risto Bozovic / AP)

Первый «золотой паспорт» Черногории выдали гражданину России. Об этом сообщает международная консалтинговая компания Henley & Partners, занимающаяся вопросами гражданства. Организация выступает советником правительств некоторых стран по вопросам внедрения программ гражданства через инвестиции.

Там отметили, что на сегодняшний день по черногорской программе «Гражданство через инвестиции» было одобрено несколько заявлений, однако паспорта не выдавались на фоне закрытия границ из-за распространения коронавируса COVID-19. «Как только Черногория открыла свои границы после карантина, гражданин России смог первым посетить страну, сдать необходимые биометрические данные и получить свой паспорт», — сообщили в компании. Имя получившего паспорт россиянина не называется.

Henley & Partners отмечает, что в Черногории запрещено двойное гражданство. Исключение сделано только для тех, кто получает гражданство по вышеуказанной программе. «То есть инвесторам и членам их семей не нужно будет отказываться от первоначального гражданства в пользу черногорского, можно будет сохранить оба», — пояснили в компании.