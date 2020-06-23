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Первый «золотой паспорт» Черногории получил россиянин

Власти запустили программу по выдаче гражданства за инвестиции в конце прошлого года, однако заявители не могли получить документы из-за коронавируса COVID-19. Получение паспорта стало возможным после открытия границ Черногории
Река Тара в Черногории
Река Тара в Черногории (Фото: Risto Bozovic / AP)

Первый «золотой паспорт» Черногории выдали гражданину России. Об этом сообщает международная консалтинговая компания Henley & Partners, занимающаяся вопросами гражданства. Организация выступает советником правительств некоторых стран по вопросам внедрения программ гражданства через инвестиции.

Там отметили, что на сегодняшний день по черногорской программе «Гражданство через инвестиции» было одобрено несколько заявлений, однако паспорта не выдавались на фоне закрытия границ из-за распространения коронавируса COVID-19. «Как только Черногория открыла свои границы после карантина, гражданин России смог первым посетить страну, сдать необходимые биометрические данные и получить свой паспорт», — сообщили в компании. Имя получившего паспорт россиянина не называется.

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Фото: Eugene Hoshiko / AP

Henley & Partners отмечает, что в Черногории запрещено двойное гражданство. Исключение сделано только для тех, кто получает гражданство по вышеуказанной программе. «То есть инвесторам и членам их семей не нужно будет отказываться от первоначального гражданства в пользу черногорского, можно будет сохранить оба», — пояснили в компании.

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Подача документов на получение гражданства по этой программе может быть произведена удаленно, при этом заявителям необходимо приехать в страну один раз. В течение месяца после подачи и одобрения заявления участники программы получат статус постоянного резидента Черногории, а через шесть месяцев — гражданство страны. Для получения паспорта Черногории иностранцы должны инвестировать в недвижимость от €250 тыс. (на севере страны) и от €450 тыс. (на юге, береговой линии и Подгорице), а также сделать благотворительный взнос в размере €100 тыс. Правительство страны планирует выдать всего 2 тыс. паспортов в течение трех лет, после чего программа будет закрыта.

Программа «Гражданство через инвестиции» была анонсирована правительством Черногории в 2018 году. Ее запуск состоялся в ноябре 2019 года.

Автор: Михаил Юшков
Теги: Черногория, паспорт, гражданин России
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