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Черногория начнет предлагать иностранцам гражданство за инвестиции
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Черногория начнет предлагать иностранцам гражданство за инвестиции
Политика, 18:46
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Черногория начнет предлагать иностранцам гражданство за инвестиции
Подать заявку на получение черногорского паспорта путем участия в одобренных властями Черногории проектах потенциальные инвесторы смогут уже с октября. Минимальные инвестиции установили на уровне €250 тыс.
Фото: Варвара Гертье / РИА Новости

Власти Черногории объявили о запуске программы получения гражданства республики через инвестиции. Об этом РБК сообщили в исследовательской компании Henley & Partners, занимающейся вопросами гражданства. Организация выступает советником правительств некоторых стран по вопросам внедрения программ гражданства через инвестиции. Информация о госпрограмме размещена также на официальном сайте правительства Черногории.

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Иностранцы смогут подать заявление на получение паспорта республики уже с октября этого года. Потенциальным инвесторам предложат несколько вариантов спонсорства. Среди них — инвестиции в размере €450 тыс. в одобренные правительством проекты в развитых регионах страны или вливания в размере €250 тыс. в проекты в менее развитых регионах.

Получить паспорта в качестве инвесторов смогут лишь 2 тыс. иностранных граждан в течение первых трех лет действия программы. В течение месяца после подачи заявления участники программы получат статус постоянного резидента Черногории, а через шесть месяцев — гражданство страны.

Собеседник РБК в посольстве России в Черногории сказал, что к ним пока не поступало заявок от россиян, так как предложение было принято только вчера и прошло мало времени.

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Согласно данным, опубликованным на сайте Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США, объем ВВП по паритету покупательной способности Черногории за 2017 год составил $11,010 млрд, по этому показателю страна занимает 160-е место в мире. Темпы роста ВВП в прошлом году зафиксировали на уровне 4,4%. ВВП на душу населения составляет $17,4 тыс.

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Как отмечается в материале ЦРУ, правительство Черногории признает необходимость устранения экономических препятствий, чтобы оставаться конкурентоспособным государством и открывать экономику для иностранных инвесторов. Чистые прямые инвестиции иностранных граждан и юридических лиц по итогам 2017 года составили $848 млн. Среди крупнейших инвесторов — Норвегия, Россия, Италия, Азербайджан и Венгрия.

Авторы: Анна Трунина, Илья Немченко.
При участии: Полина Химшиашвили.
Теги: Черногория , получение гражданства , Инвестиции
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